L’affondo del sindaco dopo le dimissioni: “Scelte contro il nostro paese portate avanti da Fratelli d’Italia”

“La totale mancanza di condivisione da parte dell’Assessore alla partita nell’ affrontare argomenti strategici per Bovisio Masciago come la manutenzione della scuola di via Don Mariani, il ritardo del cantiere della nuova scuola Manzoni e l’abbattimento della vecchia, la mancata gestione del centro sportivo, i soldi spesi per il marketing territoriale, hanno fatto il resto. Con la calma e la disponibilità che mi hanno sempre contraddistinto ho cercato, nell’unico interesse di Bovisio Masciago, di unire e condividere il più possibile. Ma l’atteggiamento presuntuoso di chi pensa di potersi sostituire al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, ai dipendenti del comune, al Segretario comunale senza nemmeno comprendere il proprio ruolo di Presidente del Consiglio rende impossibile proseguire col necessario clima di serenità e soprattutto serietà l’amministrazione di Bovisio Masciago.

In chiusura il primo cittadino dimissionario rivolge un pensiero per chi ha sentito vicino in questo biennio di secondo mandato:

Ringrazio gli Assessori e i consiglieri comunali del mio partito, la Lega, e della Lista Apertamente che mi hanno sempre sostenuto in questi due anni molto complessi dal punto di vista amministrativo; ringrazio i funzionari e dipendenti comunali con i quali ho sempre mantenuto un ottimo rapporto di stima e collaborazione. Saluto e ringrazio le Associazioni, i gruppi, i singoli cittadini, insomma tutti voi per l’accoglienza che mi avete sempre dimostrato, e per la sincera e leale collaborazione che c’è stata.