L’aiuto dalla Comunità pastorale, il “grazie” dalla Terra Santa ai fedeli

IL cardinale Pizzaballa: "La nostra decisione di restare quando tutto ci chiede di partire non è una sfida ma un rimanere nell’amore. Il nostro morire è avvenuto sotto la croce, non su un campo di battaglia".

Dalla Terra Santa il grazie alla Comunità pastorale di Desio Santa Teresa di Gesù Bambino per il contributo raccolto il Venerdì Santo e il sostegno alle opere francescane. Una lettera arrivata al prevosto, monsignor Mauro Barlassina, dal Commissariato di Terra Santa del Nord Italia, preceduta da una riflessione del patriarca Latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa.

Il messaggio dalla terra Santa del cardinale Pizzaballa ai fedeli di Desio

Questo il messaggio del cardinale Pizzaballa arrivato alla Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino:

“In questo tempo drammatico la nostra Chiesa è chiamata con maggiore energia a testimoniare la sua fede nella passione e Resurrezione di Gesù – le sue parole – La nostra decisione di restare quando tutto ci chiede di partire non è una sfida ma un rimanere nell’amore. Il nostro denunciare non è un’offesa alle parti, ma la richiesta di osare una via diversa dalla resa dei conti. Il nostro morire è avvenuto sotto la croce, non su un campo di battaglia”.

Il ringraziamento per gli aiuti

E Fratel Gianluigi Ameglia, commissario di Terra Santa del Nord Italia, ha ringraziato per l’offerta di oltre duemila euro dalla comunità desiana e per “essere al fianco di una popolazione così tanto segnata da due anni di conflitto e tensione. Grazie al vostro contributo potremo continuare a testimoniare la fraternità, attraverso gesti concreti di carità, educazione e promozione sociale”.