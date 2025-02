Dopo il restauro dell'ala privata di Villa Sottocasa a Vimercate, il famoso palazzo settecentesco che si affaccia su via Vittorio Emanuale, la famiglia Berlusconi, per volontà di Silvio Berlusconi, ha mantenuto la promessa e finanziato anche la riqualificazione dell'ala nobile della Villa, quella pubblica, che oggi è stata mostrata per la prima volta dopo il restyling che ha coinvolto le facciate.

L'ala nobile di Villa Sottocasa riconsegnata alla città dopo la riqualificazione

La cerimonia si è tenuta nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, alla presenza del fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, dell'architetto Ivo Redaelli, del sindaco di Vimercate Francesco Cereda con l'mministrazione comunale e dei rappresentati di Restaura, l'impresa che materialmente si è occupata dei lavori.

Nel corso della cerimonia, che si è tenuta nel cortile d'onore della Villa, è stata anche scoperta una targa dedicata a Silvio Berlusconi. Poi un tour nell'area riqualificata e infine un bridisi all'interno dell'area del galoppatoio coperto.

Di seguito le dichiarazioni di Paolo Berlusconi e del sindaco Francesco Cereda:

Dozio: «Grazie alla generosità di Berlusconi torna splendere una residenza storica»

In merito alla riqualificazione delle facciate di Villa Sottocasa è intervenuto anche Jacopo Dozio consigliere regionale di Forza Italia: