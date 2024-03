"L’alba dei ricercatori": al via il progetto che riguarda under 34 del territorio

C’è tempo fino al 20 marzo per segnalare ricercatori e ricercatrici under 34 del territorio. Obiettivo: coinvolgerli nel progetto di video-interviste “L’alba dei ricercatori” e far loro raccontare la loro esperienza di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Tra lati entusiasmanti, difficoltà di percorso e consigli ai giovani.

Il progetto

Il progetto "Nett-amente meglio", finanziato dal bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2023”, si rivolge a giovani tra i 15 e i 34 anni dei comuni di Monza, Brugherio e Villasanta. Il focus è sulle opportunità di orientamento formativo, personale e professionale del territorio, la promozione dell’associazionismo, l’attivazione sociale dei giovani, il superamento del gender gap nei percorsi di studio Stem.

L’azione 2, “FormiAMOci”, promuove in particolare la scelta di percorsi di studio STEM tra i giovani attraverso la proposta di momenti informativi, borse di studio, attività promozionali. Tra queste ultime, la realizzazione del ciclo di video-interviste “L’alba dei ricercatori”.

"Vogliamo dare voce ai nostri giovani"

Con “L’alba dei ricercatori” gli Assessorati alle Politiche Giovanili dei comuni di Monza, Brugherio e Villasanta intendono incontrare giovani concittadini impegnati in studi e attività di ricerca STEM in Italia e all’estero e intervistarli dando spazio e parola ai loro vissuti, alle soddisfazioni, ambizioni, ma anche alle fatiche e difficoltà.

Le interviste offriranno spunti di riflessione e approfondimento sulle specificità dei percorsi STEM internazionali e verranno realizzate in due versioni:

• in pillole facilmente fruibili da un pubblico giovane attraverso i social, curate dalla cooperativa sociale Carrobiolo 2000 partner di progetto;

• in poltrona, dando vita a un confronto più disteso e approfondito, curato dalla Biblioteca di Brugherio per il canale youtube L’alba dei Ricercatori.

Le “chiacchierate all’alba” hanno l’obiettivo di orientare le studentesse e gli studenti più giovani, che potrebbero intraprendere a propria volta un percorso di ricerca in ambito Stem.

Come segnalare i ricercatori?

Per poter avviare questo progetto invitiamo tutti i cittadini a diffondere l’iniziativa e segnalare a giovani@comune.monza.it entro il 20 marzo eventuali studenti e ricercatori under 34 residenti a Monza, Brugherio e Villasanta interessati a partecipare.