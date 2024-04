L'Albero dei Tutti consegnato ufficialmente a Vimercate

Presentata a Vimercate l’opera d’arte "L’albero dei tutti" di Gregor Prugger.

La cerimonia a Villa Sottocasa

Cerimonia ufficiale nella mattinata di oggi, sabato 13 aprile, nel cortile d'onore di Villa Sottocasa. Si tratta di una scultura originale dell'artista gardenese, che rappresenta realisticamente e simbolicamente oltre quattrocento caduti nella lotta alla mafia.

Un abete dedicato alle vittime di mafia

Un abete di quindici metri per oltre nove d'ampiezza, con un impalcato mobile di rami ampio di oltre dieci metri, per più di trecento sculture ad innesto che rappresentano nel piccolo dettaglio realistico (da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino) le moltissime vittime di mafia: dai troppi poliziotti assassinati ai tanti magistrati, intellettuali, imprenditori e ben 122 bambini.

Le autorità

Presenti alla celebrazione il prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani, la Polizia di Stato con il questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro, i vertici provinciali e locali dei Carabinieri, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, la vicesindaco Mariasole Mascia, il presidente del Consiglio comunale Davide Nicolussi, l’assessore con delega alla Legalità Riccardo Corti e il curatore generale della Fondazione Falcone Alessandro de Lisi.

"Ringrazio tutti i presenti – ha dichiarato il sindaco Francesco Cereda – Questa è la dimostrazione che Vimercate difende i valori della legalità e giustizia promuovendo l’arte e la bellezza. È più di un momento istituzionale, è un invito a riflettere, ricordare, conoscere e reagire".

Il progetto della Fondazione Falcone

L'opera è stata voluta dalla "Fondazione Falcone" nell'ambito del progetto di realizzazione, a Palermo, del Museo del presente. Progetto a cui ha aderito anche il Comune di Vimercate con una spesa di 25mila euro. E l'albero itinerante rappresenta la prima di una serie di iniziative. L'allestimento era stato completato negli scorsi giorni, ma l'opera resterà in città per alcune settimane.

"Questa celebrazione ha un altissimo significato simbolico - ha commentato il prefetto Palmisani - Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale di Vimercate che, con l’aiuto della Fondazione Falcone, ha fatto sì che il viaggio di quest’opera si fermasse anche qui. Vogliamo ricordare tutti coloro che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata".

Attesa in città Maria Falcone

Previsti anche una serie di eventi; tra questi anche la visita (data ancora da definire) di Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone e presidente della Fondazione, che sbarcherà a Vimercate per incontrare i ragazzi delle scuole. L’opera itinerante era arrivata in città (prima città della Lombardia ad ospitarla) nella serata due settimane fa circa, dopo essere partita da Forlì, tappa precedente del suo tour in Italia.