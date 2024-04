Lamentele da via Agnesi, Villa e Cambiaghi: “In programma gli interventi”

Buche, auto che sfrecciano, rifiuti abbandonati, mancanza di cestini, attraversamento pedonale pericoloso, pista ciclabile assente in via Agnesi nel tratto al confine con Bovisio Masciago.

Villa e Cambiaghi: “In programma gli interventi”

Argomento di discussione per l’Amministrazione desiana che, in aula, ha deciso di intervenire. La richiesta e la segnalazione della situazione di degrado e di abbandono della zona è stata fatta con un ordine del giorno della consigliera del Pd, Marta Sicurello, che si è fatta portavoce dei problemi dei residenti, il quale è stato bocciato. Secondo gli assessori ai lavori pubblici e all’Ambiente e Sicurezza, di Desio, però, i lavori ci saranno.

La priorità dell’assessore ai Lavori pubblici

“La porzione di via Agnesi e quella di via Carlo Cattaneo, sono nell’elenco delle vie da riasfaltare - ha affermato in Consiglio comunale Martina Cambiaghi - La priorità sono i tre attraversamenti pedonali che saranno messi in sicurezza, l’intervento rientrerà nel progetto “Illumina”; in programma anche l’illuminazione del parcheggio nei pressi del campo da calcio. Il proposito per la pista ciclabile, invece, riguarda la Provincia e il Consorzio del Parco Grubria e rientra nella ciclovia da Milano a Meda”.

La questione pulizie

Andrea Villa ha poi continuato rispondendo ai problemi che riguardando la pulizia: “Gelsia Ambiente ha ribadito che la pulizia delle strade viene effettuata ogni quindici giorni perché è previsto un minor numero di passaggi in relazione al numero di abitanti, chiederemo di passare con maggior frequenza”. Sempre legato al discorso pulizia, hanno chiesto di installare dei cestini, sconsigliati in passato da Gelsia Ambiente per la posizione periferica della zona. Riguardo al parcheggio dello Sporting, ormai diventato una discarica abusiva, “abbiamo sollecitato la società e chiesto di pulirlo”. Infine, rispetto alle segnalazioni, Andrea Villa, assessore all’Ambiente e Sicurezza, ha ricordato all’Urp che sono arrivate cinque segnalazioni: “Cerchiamo in ogni caso di dare riscontro a tutti”.