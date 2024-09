L'amico, di Vimercate, delle star di Hollywood

Da piccolo guardava le star di Hollywood sul grande schermo; ora parla con loro, le intervista e ci scherza, come un amico.

Vimercatese doc

Lui è Mattia Carzaniga, 41enne, nato e cresciuto a Vimercate. Ormai anche lui è una sorta di star, capace di trasformare il grande amore nel suo lavoro.

Intervista sulle passerelle gli attori di tutto il mondo

Da poco è tornato dal Festival del Cinema di Venezia, dove per conto di RaiPlay e RaiMovie, per il quarto anno di seguito, ha intervistato sul tappetto rosso le grandi star nazionali e internazionali. Una passione nata da bambino, quando da solo, con amici o in compagnia di mamma Milena e papà Giorgio, che ancora vivono in città, si recava al "Capitol" (l’ex cinema di via Garibaldi, ormai chiuso da più di un decennio) per gustarsi le pellicole appena uscite.

Durante gli ultimi anni all’Università in Statale, mentre studiava Lettere, Mattia ha anche iniziato una breve carriera politica come consigliere comunale a Vimercate per il Partito democratico.

Parallelamente a ciò, Carzaniga ha cominciato a collaborare per una serie di testate giornalistiche. A 23 anni con "Best Movie", redazione di cinema, mentre nel frattempo aveva attivato altre collaborazioni. A 25 anni, con i primi soldi in tasca, e dopo la laurea magistrale, il trasferimento definitivo a Milano e la svolta della carriera.

Al suo microfono tutte le star più note: da Woody Allen a Brad Pitt

"Ho intervistato tanti attori e registi nel corso degli anni - ha aggiunto con orgoglio il vimercatese snocciolando alcuni nomi - Woody Allen è un tipo molto gioioso. Lo ricordo sempre con un grande affetto, ero davvero emozionato quando ci parlai. Lady Gaga simpatica, Nicole Kidman gentile. E poi, ancora, Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney e tanti altri. Se mi dovessero chiedere a quale attore o regista io sia più legato non saprei rispondere. Pur essendo coinvolto dalla passione quando faccio le interviste cerco sempre di mantenere un certo distacco. Questo è il mio lavoro e, anche se sono consapevole di chi mi ritrovo davanti, devo agire con professionalità. Ogni persona è diversa e le interviste sono differenti a seconda del luogo in cui vengono fatte. Onestamente cerco sempre di farmi trasportare da cosa avviene durante lo scambio per rendere tutto naturale e spontaneo. Poi, è ovvio, anche io sono un loro fan".

Ha recitato anche lui in una serie

Intervistando le star mondiali del grande schermo, anche Mattia lo è diventato. Il suo è un volto ormai conosciuto; solo qualche mese fa aveva interpretato se stesso, alla prese con alcuni attori sul red carpet (con tanto di incidente), in una puntata della serie tv di successo, "Call my agent". E, come per una star che si rispetti, non mancano nemmeno le fan, che creano per lui braccialetti con il suo nome e gli scrivono per chiedergli informazioni e dritte sugli artisti. Come accaduto anche al recente Festival del Cinema di Venezia.

L'intervista completa sul Giornale di Vimercate in edicola.