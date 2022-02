Lavori pubblici

L'Amministrazione comunale di Bellusco punta alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico. La Giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova scuola primaria e secondaria.

I fondi del Pnrr

Un nuovo plesso scolastico, più moderno e funzionale, proprio nel cuore del paese. E’ questo il grande obiettivo dell’Amministrazione Colombo in vista dei prossimi anni. Un sogno che potrebbe essere realizzato grazie ai fondi in arrivo dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza lanciato dal Governo. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova scuola primaria e secondaria, cui si aggiungerà il completamento del campus scolastico.

"Siamo ottimisti, ci siamo mossi con grande anticipo - spiega il sindaco Mauro Colombo - La realizzazione del nuovo plesso scolastico è sempre stata una nostra volontà politica".

