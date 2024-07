L'amore non ha età: Paola e Luigi si sposano a 80 anni

Sono l'esempio tangibile del detto "L'amore non ha età": i commercianti Paola Senesi e Luigi Maderna si sono sposati a 80 anni.

Sposi a 80 anni

Hanno pronunciato il fatidico sì oggi, lunedì 15 luglio 2024, nella sala comunale Sandro Pertini di Meda, Paola Senesi, nata a Seveso il 4 dicembre 1944, e Luigi Maderna, nato a Barlassina il 9 agosto 1940. Quasi 80 anni lei, 84 ancora da compiere lui, sono cittadini medesi dal 1979.

Coppia di commercianti

Nel 1985 hanno aperto in città un colorificio in via Indipendenza, chiuso nel 2010. Uniti nella vita e nel lavoro, attualmente gestiscono ancora un colorificio a Cantù.

«Un’attività avviata nel 1981 e che pensiamo di chiudere tra poco - ci spiega Paola poco dopo aver giurato amore eterno a Luigi - Per noi è una seconda casa, mio marito si diverte, lo vive come un gioco».

Si sono giurati amore eterno

Hanno detto sì davanti a parenti e amici in festa. Una bella storia che in tempi come questi trasmette serenità e speranza e soprattutto testimonia che non è mai troppo tardi per l'amore.

