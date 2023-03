Il concessionario APL (Autostrada Pedemontana Lombarda), è noto, sta studiando una nuova ipotesi di tracciato della cosiddetta “tratta D” di Pedemontana, che prevede un collegamento diretto tra Vimercate (termine tratta C) e il nodo tra la A58 (tangenziale Est esterna di Milano) e la A4 (autostrada Torino-Trieste) al confine dei comuni di Agrate Brianza e Caponago, denominata tratta “D breve”.

L’eventuale attuazione di questa ipotesi alternativa necessita di una variante sostanziale al progetto del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, già approvato dal CIPE nel 2009, con una nuova procedura di dichiarazione di pubblica utilità e di compatibilità ambientale.

L'analisi del Centro Studi PIM su Pedemontana sotto analisi dei tecnici della Provincia

La Provincia era stata individuata, a seguito di formale espressione del Consiglio Regionale, quale soggetto referente per il territorio nelle interlocuzioni con Regione Lombardia, finalizzate ad individuare le opere complementari e connesse da prevedersi per affrontare al meglio le criticità specifiche della viabilità locale.

Le analisi di natura trasportistica, volte a delineare le opere complementari, sono state sviluppate dalla Provincia in collaborazione con il Centro Studi PIM – soggetto di consolidata esperienza tecnico-scientifica in materia di governo del territorio, ambiente ed infrastrutture – e sono volte a porre in evidenza gli effetti indotti dai differenti tracciati della tratta D sulla rete viaria secondaria, anche in considerazione della prevista realizzazione di un nuovo attraversamento del fiume Adda. A queste si affiancano ulteriori valutazioni di natura paesaggistico-ambientale in merito all’incidenza dell'infrastruttura sul sistema delle tutele ambientali e della rete verde individuati dal PTCP provinciale, già state oggetto di discussione nel corso degli scorsi mesi.

Gli scenari

Le analisi di natura trasportistica hanno prodotto macro-simulazioni modellistiche dei carichi attesi e dei livelli di servizio sulla rete stradale, condotte nell’ora di punta del mattino e secondo l’orizzonte temporale “2030”, con riferimento a diversi scenari:

Scenario reference (situazione attuale); Scenario programmatico (sistema APL nella sua interezza come approvato dal CIPE nel 2009 “D lunga”); Scenari di progetto in alternativa alla “D lunga”:

tratta “D breve”; stralcio tratta D (ossia la sua completa eliminazione); stralcio tratta D e presenza dell’interconnessione completa A4 – A51; tratta “D breve”, presenza dell’interconnessione completa A4 – A51, riqualificazione terminale nord A51, opera connessa TRBG03 “dorsale dell’isola bergamasca” e nuova viabilità, di tipologia extraurbana secondaria “tipo C1”, dotata di attraversamento dell’Adda; stralcio tratta D, presenza dell’interconnessione completa A4 – A51, riqualificazione terminale nord A51, opera connessa TRBG03 “dorsale dell’isola bergamasca” e nuova viabilità, di tipologia extraurbana secondaria “tipo C1”, dotata di attraversamento dell’Adda.

Le prime valutazioni

Come stabilito dal programma di collaborazione con Centro Studi PIM, lo scorso 28 febbraio è pervenuta una prima stesura dello studio viabilistico commissionato, che fornisce già valutazioni complessive sulla componente trasportistica ed è stata oggetto di analisi dei tecnici provinciali.

Le prime valutazioni contenute nello studio evidenziano che, nello Scenario reference (A), le infrastrutture esistenti con andamento est/ovest, sia di natura autostradale (A4) sia di natura locale (SP2), registrano una sistematica situazione di congestione. Particolare situazione di criticità si riscontra su tutte le viabilità locali in corrispondenza del fiume Adda.

Risulta altresì confermato che l’attuazione dello Scenario programmatico (B), che prevede la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo nella sua interezza (Tratta “D lunga” e relative opere connesse), induce complessivamente dei benefici generalizzati sulla rete stradale sia di livello autostradale sia di livello locale. Infatti, la A4 tra l’attraversamento dell’Adda e l’interconnessione con la A58 risulterebbe più scarica, così come l’intero sviluppo della SP2 e le viabilità locali di attraversamento al fiume Adda.

Gli scenari di progetto simulano quindi il comportamento della rete in assenza di “D lunga” introducendo nell’assetto stradale, di volta in volta, infrastrutture (o loro combinazioni) anche di livello autostradale: si tratta degli Scenari di progetto in alternativa alla “D lunga”.

Il primo sottogruppo di Scenari C1, C2 e C3 evidenzia, rispetto allo Scenario programmatico e a quello reference (A), comportamenti pressoché analoghi. Si registrano in particolare un aumento della congestione sulla viabilità secondaria e sui ponti di attraversamento all’Adda, un aumento dei flussi sulla A4 e un peggioramento diffuso delle performance della SP2.

La tratta “D breve” (C1), pur garantendo una connessione diretta tra la rete primaria autostradale A36 e A58-A4, determina complessivamente sulla rete viaria locale effetti dello stesso ordine di quelli indotti dallo scenario con il solo completamento dell’interconnessione completa A4 – A51 (C3), la cui realizzazione genera un significativo incremento di traffico sul tratto nord della tangenziale est di Milano (A51), che presenterebbe comunque un livello di congestione accettabile.

Gli studi degli Scenari C1, C2 e C3, non arrecando benefici sulla rete viaria locale, confermano la necessità di individuare opere connesse a servizio del territorio, sia per decongestionare la SP2 sia per assicurare un miglior attraversamento del fiume Adda.

Lo studio ipotizza poi, negli Scenari C4 e C5, un primo set di opere connesse con particolare riguardo sia ad una nuova viabilità di tipologia extraurbana secondaria (semplice carreggiata a una corsia per senso di marcia a livelli differenziati, ossia con zone di intersezione su diverse altezze) che contempla anche un nuovo attraversamento dell’Adda, sia all’interconnessione completa A4 – A51.

Una prima valutazione delle considerazioni conclusive lascerebbe comunque intendere che, anche in presenza di importanti opere connesse, gli effetti di miglioramento indotti sulla viabilità locale risulterebbero di entità inferiore a quelle ottenibili con lo Scenario programmatico (Scenario B, realizzazione della tratta “D lunga”).

Nelle prossime settimane la presentazione dei dati in Regione

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, sottolinea che