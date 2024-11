L'Anc di Meda si prepara a festeggiare i 70 anni di fondazione

La sezione di Meda dell'Associazione nazionale carabinieri (Anc) si prepara a festeggiare i 70 anni di fondazione.

L'Anc di Meda compie 70 anni: mostre in Villa Traversi

Per celebrare in grande stile questo importante traguardo, la sezione intitolata ad Attilio Lombardi ha organizzato una giornata ricca di appuntamenti, in programma domenica 17 novembre 2024: dalle 14.30 alle 19 in Villa Traversi saranno allestite delle mostre riguardanti l'Arma dei Carabinieri, con gli stemmi araldici realizzata dalla pittrice Luisa Colombo e altre opere inerenti la storia di Pinocchio e i Carabinieri ad opera di altri artisti, tra cui Massimo Lupo.

Presenti anche il Gruppo uniformi e automoto storiche

Parteciperanno anche il Gruppo Uniformi Storiche dei Carabinieri di Regione Lombardia e il Gruppo automoto storiche dell'Arma (Gasap) di Pastrengo.

Funzione in santuario per ricordare i defunti dell'Anc

Alle 15.30 si terrà una funzione nel santuario Santo Crocifisso per commemorare i defunti dell'Anc. Il presidente della sezione medese, Samuele Giorgetti, invita tutti gli appartenenti alla sezione, gli amici, i simpatizzanti e i cittadini a partecipare.