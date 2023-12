L'Anc di Varedo dedica la benemerenza a tutti i volontari. Oggi, venerdì 22 dicembre, la sezione cittadina ha ricevuto il premio La Versiera di Gaetana Agnesi

Il premio La Versiera all'Anc

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La sezione di Varedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha ricevuto il premio La Versiera di Gaetana Agnesi 2023. La benemerenza civica è stata consegnata oggi, venerdì 22 dicembre, dal sindaco Filippo Vergani al presidente Giuseppe Iannello, che ha fondato il gruppo nel 2019.

"Dedico questo premio ai volontari - ha detto Iannello dopo aver ricevuto il riconoscimento - sono loro l'anima della sezione e speriamo di riuscire in futuro a dare sempre di più alla comunità"

La sezione conta 106 iscritti

Il presidente ha poi chiamato al suo fianco Rita, in rappresentanza delle volontarie dell'associazione e tra le partecipanti al corso di Protezione civile che verrà poi messo in atto nelle scuole. La sezione conta 106 iscritti di cui una ventina di volontari operativi per vari servizi.

"Entusiasmo e generosità straordinarie"

La Versiera è stata conferita all'Anc con la seguente motivazione:

A nome dell'Amministrazione comunale e della comunità varedese, esprimo gratitudine ed orgoglio per lo straordinario lavoro svolto sul territorio. La vostra presenza negli anni si è espressa in modo diversi, a sostegno della comunità anche in momenti di grande difficoltà, con entusiasmo e generosità straordinarie. Donare il proprio tempo è un investimento che non fallisce mai. Grazie!

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

"Volontari sempre presenti"

Il sindaco Vergani ha ricordato la nascita della sezione varedese:

"Quando sono diventato sindaco nel 2016 non conoscevo l'Anc, un amico mi disse che si poteva creare una sezione a Varedo ma servivano almeno 15 iscritti. Grazie alla costanza di Iannello si è riusciti a creare un gruppo che di iscritti ne conta ben 106 e che ha portato sul territorio un valore aggiunto notevole. I volontari dell'Anc sono sempre presenti, fuori dalle scuole e ovunque, anche durante la pandemia hanno portato la loro opera di volontariato. Sono persone che sacrificano il loro tempo, facendo del bene"

Appello del sindaco

Quest'anno per il premio La Versiera sono arrivate due candidature, oltre all'Anc è stata proposta anche l'associazione Famiglia Umana, anch'essa molto presente sul territorio.

"Per l'anno prossimo vorrei che ci fosse qualche candidatura in più, magari per dei cittadini che si sono distinti in qualche ambito. Chiunque può proporre una candidatura" ha esortato Vergani

Il saluto ai dipendenti in pensione

Consegnata la benemerenza civica e ringraziati i dipendenti comunali per il loro operato, il sindaco ha consegnato un attestato a due storici dipendenti che quest'anno sono andati in pensione, Rita Pozzi e Lino Cherchi, esprimendo stima e riconoscenza per la professionalità e la competenza dimostrati, quindi l'augurio per il futuro di coltivare nuovi interessi e realizzare i progetti finora accantonati.

La benedizione di don Christian

Prima dei saluti finali la benedizione a tutti i presenti impartita da don Christian Giana, quindi il ringraziamento del sindaco alla sua Giunta: "Senza i miei assessori sarebbe impossibile riuscire a fare tutto. In otto anni non siamo mai stati in disaccordo" ha detto Vergani.