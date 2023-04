Un momento semplice e intimo per festeggiare un traguardo speciale e davvero invidiabile. Martedì scorso 28 marzo Gaetanina Speroni, assistente del prevosto emerito don Sandro Bianchi, ha spento 104 candeline.

L’angelo custode di don Sandro ha festeggiato martedì 104 anni

Nel pomeriggio, nella casa del sacerdote di Carate Brianza, si sono riunite attorno a lei le persone più vicine per una breve ma emozionante festicciola. All’appuntamento c’era anche il sindaco Luca Veggian. Schiva e da sempre lontana dalle luci dei riflettori, Gaetanina Speroni è riuscita a conquistare il cuore di molti caratesi grazie alla sua spontaneità e alla sua bontà.

Classe 1919, originaria di Appiano Gentile, dove ha trascorso la prima parte della sua vita lavorando per un’azienda tessile, l’assistente ultracentenaria è sempre stata attiva all’interno della parrocchia comasca e una volta raggiunta la pensione aveva proseguito nel suo impegno.

Nel 1965, quando don Sandro arrivò ad Appiano come parroco e cinque anni più tardi perse la madre che lo seguiva nel suo ministero sacerdotale, fu l’ex prevosto a chiederle di rendersi disponibile come sua collaboratrice. Fu l’inizio di una collaborazione e di un’amicizia che dura tutt’ora. Nel 1975 don Sandro Bianchi - oggi 93enne - venne destinato a Carate Brianza come prevosto e Gaetanina lo seguì inizialmente solo per un paio di mesi, giusto il tempo di sistemare e avviare la vita nella cittadina brianzola. Poi la scelta divenne definitiva e da allora ne divenne la fidata e preziosa assistente.