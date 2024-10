L'anima delle persone raccontata attraverso le fotografie di Alessandro Pagani

Un viaggio nel mondo e in particolare in Oriente, raccontato attraverso gli sguardi, i volti, le rughe della gente comune incontrata per strada.

Tutto esaurito ieri sera, giovedì 10 ottobre, all’Area Dima di Vimercate per la presentazione della mostra fotografica "La luce degli occhi" di Alessandro Pagani.

Imprenditore e fotografo

Imprenditore, appartenente alla celebre famiglia del pastifico Pagani", è però anche un appassionato di viaggi e di fotografia. La sua personale fatta di gigantografie, non la prima, è quindi un vero e proprio percorso nei luoghi ma anche e soprattutto nelle anime, alla ricerca di relazioni da intrecciare attraverso gli occhi e rendere perpetue attraverso uno scatto con la macchina fotografica.

Un viaggio per il mondo attraverso gli occhi della gente

Dal Nepal allo Sri Lanka, passando per la Thailandia, la Cina, la Cambogia, l’India, l’Uzbekistan, l’Iraq e anche la Sardegna, quella di Mamoiada, delle tradizione, dove i volti si leggono attraverso le maschere.

La finalità benefica

Il tutto con un risvolto anche benefico, perché dall’idea della mostra è nato anche un libro messo in vendita e il cui ricavato andrà all’associazione "FacciaVista" che si occupa di bimbi e ragazzi autistici che dipingono.

Come detto, tantissime le persone intervenute giovedì alla presentazione. A guidare la serata la giornalista vimercatese Paola Scaccabarozzi.

"Con le foto cerco di raccontare l'essenza di ogni individuo"

Prima del brindisi e della visita alla mostra, spazio al protagonista.

"Guardando queste foto ancora mi emoziono e mi ricordo esattamente, per ciascuna di loro, il momento esatto e la circostanza in cui le ho scattate - ha raccontato l’imprenditore artista - Questo foto raccontano 9 o 10 viaggi, compreso l’ultimo in Iraq. Eravamo titubanti, ma è stato bellissimo. Queste immagini raccontano storie di vite, culture e tradizioni attraverso i volti delle persone incontrate. Ogni ritratto è una finestra aperta su un mondo diverso, la testimonianza della bellezza e della complessità dell’umanità. Con le fotografie cerco di raccontare non solo l’aspetto esteriore, ma anche l'essenza di ogni individuo. La luce degli occhi è ciò che, più di ogni altra cosa, ci connette, ci fa sentire vicini nonostante le distanze culturali e geografiche".

La mostra