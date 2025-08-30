L'annuncio di don Massimo: "Ho un tumore"

Le sue parole

Don Massimo Donghi, parroco a Limbiate, ha annunciato ai fedeli di avere un tumore lanciando un messaggio di fede e speranza.

L'annuncio

Il parroco responsabile della Comunità pastorale Maria Regina del Rosario di Limbiate è stato dimesso dall’ospedale dopo cinque giorni di ricovero.

«Mi è stato riscontrato un tumore all’esofago - ha scritto sabato in un messaggio inviato ai parrocchiani - Mi è stata fatta una gastroscopia, una biopsia e hanno inserito uno stent nell’esofago per evitarne la chiusura. In attesa dell’esito della biopsia ho già fatto una prima visita oncologica. Senz’altro tra qualche settimana inizierò un cammino di terapie».

Mentre era in ospedale la comunità limbiatese si era unita in preghiera per lui e il parroco ha ringraziato tutti per la vicinanza. Anche a Besana in Brianza, dove don Massimo è stato coadiutore per ben undici anni, fino al 2015, e dove è ancora molto amato, i fedeli stanno pregando per lui.

«Sorretto da tutta la Diaconia continuiamo a insieme a camminare e affidiamo a Maria Regina del Rosario la nostra Comunità pastorale - è il messaggio di speranza che il parroco ha voluto dare ai limbiatesi - Alla sua materna intercessione affido anche la mia salute e la gioia dei primi passi, che ormai da un anno, stiamo facendo insieme».

Il suo percorso

Don Massimo, 55 anni, è arrivato a Limbiate proprio un anno fa per avviare l’esperienza della Comunità pastorale. Originario di Baruccana di Seveso, è stato coadiutore parrocchiale a Macherio e responsabile della pastorale giovanile a Besana in Brianza prima di essere chiamato a guidare la Comunità pastorale di Cassina de Pecchi. Quindi l’arrivo a Limbiate, dove è subito entrato nel cuore di tutti i fedeli.

Come è rimasto nel cuore di molti besanesi, che ancora lo ricordano con affetto, colpiti dalla notizia della sua malattia.

«Esprimo vicinanza a nome di tutta la comunità besanese per la quale e nella quale don Massimo ha svolto il ministero in qualità di coadiutore accompagnando centinaia di ragazzi besanesi», il messaggio di vicinanza del sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli.

Il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, manda al sacerdote «il mio abbraccio fortissimo» e gli porta «la vicinanza di tutta la città»: