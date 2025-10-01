L’App che abbatte le barriere comunicative: i sordi potranno comunicare con la Polizia locale

Il Comune di Concorezzo sempre più accessibile. Nelle prossime settimane entrerà in funzione una nuova sezione nell’app Municipium (già disponibile) che consentirà di abbattere le barriere comunicative tra le persone sorde e la polizia locale. Si tratta di un’iniziativa che il Comune di Concorezzo ha voluto adottare in un’ottica di accessibilità nell’ambito della sicurezza dopo aver incontrato i responsabili di SOS Emergenza Sordi.

L’App abbatte le barriere comunicative: i sordi potranno comunicare con la Polizia locale

L’app Municipium, già disponibile per segnalazioni e accesso ai servizi comunali, è scaricabile gratuitamente da store Apple e Android. All’interno della nuova sezione “Servizio sos emergenza sordi” è presente la voce “segnalazioni” in cui attraverso una procedura guidata si può accedere alle comunicazioni con la polizia locale. Tramite app è possibile segnalare incidenti, posti disabili occupati, danneggiamento ai veicoli e una voce libera “altro” dove possono essere segnalate tutte le altre emergenze. Attraverso un form si può scrivere un testo e allegare foto. La segnalazione dell’utente tramite app arriva al Comando di Polizia Locale. L’operatore, aprendo la piattaforma, potrà comunicare con la persona che ha emesso la segnalazione. Il servizio sarà attivo a metà ottobre.

“Accesso trasversale ai servizi comunali”

“Abbiamo voluto adottare questo sistema di comunicazione certi della necessità di ampliare l’accessibilità ai servizi comunali – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio. Tramite l’app Municipium la comunicazione anche in caso di situazioni urgenza, tra Polizia locale e persone sorde sarà ora possibile con facilità. Si tratta di un passo importante per consentire un accesso trasversale ai servizi comunali.

Questa iniziativa si colloca in un più ampio programma di interventi che mirano a rendere il Comune sempre più accessibile. Solo per fare un esempio, lo scorso anno abbiamo introdotto il Facilitatore digitale che agevola le persone, in particolare quelle anziane, nell’approccio ai servizi digitali”.

E’ in fase di programmazione una campagna di comunicazione mirata a divulgare tutti i servizi del Comune di Concorezzo disponibili sull’app Municipium.

(in copertina il comune di Concorezzo – foto del circolo fotografico concorezzese)