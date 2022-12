L'appello del sindaco: "Niente botti... se potete"

Nessuna ordinanza per vietarli, ma un semplice appello a farne a meno o a limitarne l'uso. Questa la scelta fatta dal sindaco di Vimercate Francesco Cereda in merito all'usanza di sparare botti e fuochi d'artificio in occasione dello scoccare della mezzanotte del 31 dicembre.

"Usare il buon senso"

"L’appello ai cittadini è quello di usare innanzitutto il buon senso ed evitare per quanto possibile l’uso dei fuochi d’artificio - si legge in una nota diffusa dal Comune - L’invito è quello di prestare molta attenzione al loro utilizzo evitando possibili incidenti che si possono verificare, mettendo a serio rischio a sicurezza pubblica, soprattutto di bambini e ragazzi, provocando danni ai luoghi pubblici".

Lo scorso anni 124 feriti

I dati infatti dimostrano come solo l'anno scorso in Italia il bilancio è stato di 124 feriti (dati Polizia di Stato).

Disturbo per anziani e ammalati e danni agli animali

"L’invito alla moderazione è legato anche al rumore - si legge ancora nella nota - I giochi pirici sono fonte di forte rumore che, in particolare per cittadini anziani o ammalati, sono mal tollerati. Il rumore è anche forte di disturbo per gli animali d’affezione che subiscono conseguenze anche gravi, con rischio di smarrimento e perdita dell'orientamento causati dallo spavento".

Fonte di inquinamento

Infine i fuochi artificiali producono una certa quantità di polveri sottili che non fanno altro che peggiorare la qualità dell’aria.

L'appello del sindaco