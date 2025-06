L'appello della Giunta agli agratesi: "Donate un albero alla città"

Donare un albero perché, da bene personale, diventi patrimonio di tutti.

Un albero per la propria città

Con questo spirito, la Giunta comunale di Agrate Brianza ha approvato, nei giorni scorsi, una delibera che lancia una nuova iniziativa per valorizzare e arricchire il verde pubblico cittadino. La misura introduce la possibilità per cittadini e associazioni di donare uno o più alberi al Comune, integrando quanto già previsto dall’articolo 22 della Carta per la tutela, lo sviluppo e la promozione del verde pubblico e privato.

Contributo economico per l'acquisto o donazione diretta

"Non si tratta solo di una donazione, ma di un invito a prendersi cura del territorio, contribuendo in modo diretto alla sua qualità ambientale e paesaggistica - fa sapere il Comune - La partecipazione è aperta a tutti e può avvenire in due modalità: tramite un sostegno economico, con cui il Comune provvederà all’acquisto dell’essenza scelta, in accordo con il donatore, tra quelle previste e contenute nei prezzari ufficiali in uso; oppure, offrendo una pianta di proprietà, che sarà accettata solo se ritenuta idonea dai tecnici comunali".

In entrambi i casi, il donatore si fa carico dei costi di messa a dimora e della manutenzione per i primi due anni, sulla base delle tariffe stabilite dai medesimi prezzari di riferimento.

Si può scegliere anche l'area

"Il donatore può anche proporre un’area dove desidera venga collocato l’albero, scegliendola tra quelle individuate e aggiornate periodicamente dal Comune, oppure concordarne una nuova con l’Ufficio Ecologi - prosegue la nota del Comune - In ogni caso, la specie dell’albero e il sito definitivo saranno stabiliti con il supporto dei tecnici comunali, nel rispetto delle caratteristiche

ambientali e urbanistiche".

Ecco come fare

Per aderire sarà sufficiente compilare l’apposito modulo di richiesta, disponibile da luglio online sul sito istituzionale del Comune o in formato cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. La documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Ecologia, che contatterà il donatore per un colloquio di approfondimento e la definizione dell’intervento. Le richieste devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno. Gli alberi saranno messi a dimora nei mesi di novembre e dicembre per le istanze formalmente accettate entro il 30 settembre. Le domande accolte dopo tale data saranno eseguite nella stagione invernale successiva.

Donazione anonima

"La donazione avviene in forma anonima e non può essere oggetto di pubblicità - spiegano ancora dal Comune - Non sono ammessi segni, targhe o installazioni nei pressi dell’albero donato. In caso di moria della pianta nei primi due anni, il Comune provvederà alla sostituzione con essenze equivalenti. Al termine del biennio, l’albero entrerà ufficialmente a far parte del patrimonio verde comunale".

Il sindaco: "Gesto concreto e segno di fiducia nel futuro"

"Questa iniziativa nasce dalla volontà di coinvolgere attivamente i cittadini nella cura e nella crescita del nostro patrimonio verde - dichiara il sindaco di Agrate, Simone Sironi — Ogni albero piantato è un segno di fiducia nel futuro e un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e la qualità della vita urbana. È un modo per rafforzare il legame tra le persone e il territorio, attraverso piccoli atti di responsabilità condivisa".

L'assessore: "Gesto semplice ma significativo"

"È un modo per far sentire proprio il verde pubblico della città – sottolinea Roberto Strabello, assessore alle Politiche Ambientali – Con un gesto semplice ma significativo, ogni cittadino può lasciare un segno tangibile nel paesaggio urbano, contribuendo a costruire un’Agrate sempre più verde, vivibile e condivisa".

La nuova misura si affianca ad altre forme di partecipazione già attive, come l’adozione e la sponsorizzazione di aree

verdi da parte di cittadini e imprese.