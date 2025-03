L'appello di Avs per un Centrosinistra unitario: "Pd-Polo civico, un accordo politico inadeguato"

Elezioni Comunali a Desio, l'appello di Alleanza Verdi Sinistra per costruire un Centrosinistra unitario: "Pd-Polo Civico, un accordo politico inadeguato". In una nota il riferimento alla decisione del Pd di presentarsi con il Polo civico che raccoglie anche esponenti dell'Amministrazione di Centrodestra che hanno sfiduciato il sindaco Simone Gargiulo, una scelta rispetto alla quale Avs si è dimostrato critico. Il gruppo ha pertanto chiesto al Pd di tornare sui suoi passi.

L'accordo tra Pd e Polo civico non piace ad Avs

"Leggiamo sulla stampa dell'accordo politico raggiunto tra Pd e Polo civico, composto da tre realtà, Desio Viva, Desio Libera e dalla lista di Destra Insieme per Desio - affermano Paolo Matteucci e Devis Dori, rispettivamente segretario regionale di Sinistra Italiana e co-portavoce regionale di Europa Verde-Verdi - La decisione ci lascia estremamente perplessi. Riteniamo che, dopo il clamoroso fallimento dell'Amministrazione di Centrodestra e la caduta della Giunta Gargiulo, il Centrosinistra desiano avrebbe dovuto presentarsi compatto e unito per ricostruire una città immobilizzata dagli scontri interni alla Destra, ritornando alle buone pratiche amministrative che hanno caratterizzato il Centrosinistra nei dieci anni delle Giunte Corti".

"Il Centrosinistra desiano avrebbe dovuto presentarsi compatto"

Rispetto alle interlocuzioni in corso Matteucci e Dori fanno presente: "La volontà di Alleanza Verdi Sinistra è chiara. Siamo disponibili a entrare in una coalizione progressista che parta dal progetto politico in atto a livello nazionale, ossia dalla collaborazione tra Pd, Avs e M5S per poi aprire alle realtà civiche che afferiscono al Centrosinistra. Le dichiarazioni di esponenti del Pd e del Polo civico purtroppo non vanno in questa direzione, annunciando di avere messo a punto il programma e di avere ormai definito il perimetro della coalizione". Per Avs "una coalizione inadeguata ad amministrare se legata a doppio filo con parte della Destra desiana". Conseguente a queste considerazioni, è arrivato l'appello al Pd, insieme all'invito, dicono, a "riconsiderare la nostra proposta di un Centrosinistra unitario".