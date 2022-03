L'appello di Yuliya, cavenaghese d'Ucraina: "Basta guerra"

La storia

Custode del Municipio e impiegata in farmacia, vive nel nostro Paese dal 1999.

Giorni drammatici

Anche Yuliya, come tutti i suoi connazionali, sta vivendo giorni drammatici. E' una vera e propria tragedia quella che stanno vivendo i tanti cittadini ucraini colpiti dai bombardamenti russi: è a loro che va il pensiero di parenti e amici, giunti in Italia negli anni scorsi in cerca di fortuna e di un futuro migliore. Tra loro c’è proprio Yuliya Ostapovych, custode del Municipio di Cavenago e impiegata nella farmacia comunale. Arrivata nel nostro Paese nel 1999, è diventata una vera e propria istituzione per tutti i cavenaghesi, abituati al suo sorriso contagioso. Da giovedì, invece, Yuliya piange.

"Da giovedì non dormo e non mangio - ha raccontato tra le lacrime - Putin deve fermarsi, basta con questa guerra".

