L'appello per Momo e Artù: l'associazione cerca un'adozione del cuore

Dopo tanti mesi di stallo per Momo e Artù è arrivata l'ora di trovare una vera famiglia disposta a prendersene cura. L'appello in queste ore è stato lanciato dall'Asssociazione di Seregno Cani&Mici per Amici ODV, che da anni si occupa degli amici a quattro zampe in difficoltà e delle colonie feline sparse nei diversi comuni della Brianza.

Ora in difficoltà sono proprio Momo e Artù e per loro l'Associazione cerca un'adozione sicura. Per questo lo staff dell'ente ha deciso di rivolgersi al nostro quotidiano online per diffondere un appello, nella speranza che arrivi a tantissime persone e raggiunga così anche quella che, si spera, potrebbe diventare per i due mici una nuova famiglia.

Di seguito l'appello:

Ci rivolgiamo a tutti i lettori di questo giornale per un appello disperato volto a trovare un'adozione del cuore a due mici speciali. In tanti ci conoscono per il volontariato che svolgiamo in diversi paesi della Brianza occupandoci delle colonie feline, randagini e gatti bisognosi di cure cercando per loro delle adozioni sicure.

Ora abbiamo bisogno di un grande aiuto per far si che questo appello arrivi alla persona giusta, alla famiglia adatta per questi due mici splendidi, Momo e Artù.

La loro storia nasce a Seregno per Momo e a Carate per Artù, quando ancora erano mici di colonia, ignari del fatto che da lì a poco il loro habitat sarebbe stato distrutto. Momo non poteva più stare in colonia perchè l'area è diventata oggetto di una demolizione e ricostruzione molto invasiva, mentre per Artù l'orto dove viveva non è più stato accessibile. Ecco che abbiamo cercato uno stallo per loro, prima separato e poi insieme. Già perchè dopo aver fatto fare un check up veterinario per entrambi, Artù è risultato essere leggermente FIV positivo e lo stesso anche Momo. Per chi non conosce questa patologia, la FIV, potrebbe pensare che siano mici "malati e sofferenti", ma non è così. Innanzitutto un gatto affetto da FIV non può in alcun modo trasmetterla agli esseri umani e può vivere una vita lunga e dignitosa, avendone solo maggior cura e attenzione.

Speriamo che la loro adozione non sia pregiudicata per questo motivo, abbiamo diverse esperienze di adozioni di mici FIV positivi dove la malattia non si è mai manifestata.

Siamo sicuri che i loro dolci musini sapranno conquistarvi. Momo e Artù sono due mici ancora giovani, castrati e microchippati e hanno un carattere davvero speciale. Momo è un micio rosso tutto pepe, mentre Artù è un micio tigrato dalle bellissime sfumature tigrate. Sono di una dolcezza disarmante, si affezionano molto alle persone e adorano la vita casalinga, amano trascorrere ore sul divano godendosi le coccole. Sono mici tranquilli che si adatterebbero facilmente a nuovi contesti.

Purtroppo, dopo tanti mesi di stallo, nessuno ha chiamato per loro e lo stallo è terminato. Dobbiamo trovare con urgenza una famiglia che li adotti, per questo speriamo che questo nostro appello arrivi a chi, finalmente, vorrà spalancare la porta del proprio cuore a loro.

Si trovano in provincia di Monza e per qualsiasi informazione è possibile contattare la nostra Associazione tramite e-mail: caniemiciperamici@gmail.com o al 339 8616769.