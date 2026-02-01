L’apprendista pasticciera di Briosco ballerà alla cerimonia delle Olimpiadi invernali

Dal laboratorio di Briosco al palcoscenico delle Olimpiadi. Sabrina Dotti è stata selezionata tra i ballerini della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano – Cortina 2026 che si terrà il prossimo 6 febbraio allo Stadio di San Siro a Milano.

Lavora nel laboratorio di via Puccini a Briosco

La 23enne lavora come apprendista da un paio d’anni nella pasticceria «I Dolci di Ivan» dei fratelli Ivan ed Emiliano Cattaneo con attività e laboratorio in via Puccini al civico 13 a Briosco.

La giovane si è formata alla scuola Enaip di Cantù, frequentando il corso di pasticceria e panificazione. Nel corso dei suoi studi ha avuto modo di sperimentare ciò che ha studiato e imparato, attraverso degli stage, nella pasticceria del territorio e parallelamente porta avanti una sua grande passione che è la danza.

Sabrina ha tanti anni di esperienza nel mondo della danza: «Ho iniziato da piccola, mi è sempre piaciuto danzare. Dallo scorso anno faccio parte della Scuola milanese «Fuori di Danza». Per i Giochi olimpici avevano richiesto dei ballerini per la coreografia di apertura ed ho subito accettato, sono state fatte delle audizioni ed eccomi qua pronta»,

Dallo scorso mese di dicembre il calendario è fitto di prove accanto agli oltre duecento figuranti che, come lei, sono stati chiamati a scendere il pista, su un palco che la porteranno ad esibirsi nel corpo di ballo prima di lasciare spazio all’artista.

Passione danza…

«Non mi sembra ancora vero, nelle prossime settimane le prove saranno ancora più intense in un clima dal respiro internazionale. Non nascondo una certa emozione, è sicuramente un’esperienza che porterò con me e chissà…da cosa nasce cosa. Oggi non so ancora se il mio futuro sarà la pasticceria o la danza, vediamo. Oggi assaporo questo momento che non è da tutti e poi si vedrà. Ringrazio Ivan ed Emiliano per avermi appoggiato», ha spiegato la 23enne che ben potrebbe realizzare una torta dedicata alle Olimpiadi che celebrerà questo momento storico.

Saranno otto minuti intensi di esibizione in cui milioni di persone, da tutto il mondo, vedranno l’apertura dei Giochi olimpici e quella avventura, per la giovane canturina, rimarrà impressa per tutta la vita come un’esperienza intensa, bella ed emozionante.

Un’occasione davvero unica per Sabrina che realizza un sogno. Davanti alla televisione ci saranno mamma Anna, papà Fabrizio, la sorella Daniela, Ivan ed Emiliano della pasticceria «I Dolci di Ivan» e tutto lo staff di Briosco che faranno il tifo per lei.