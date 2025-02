L'aquila Olympia torna a volare a Verano Brianza

Non sarà allo stadio Olimpico di Roma, ma l'aquila Olympia - per anni simbolo della Lazio - tornerà di nuovo a volare per la prima volta sopra un campo di calcio e lo farà a Verano Brianza.

Appuntamento allo Sportitalia Village di Verano Brianza

Il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello ha infatti annunciato via social che domenica 9 febbraio, prima della sfida casalinga valevole per la ventisettesima giornata del girone B del campionato di serie D in programma allo Sportitalia Village contro il Breno, l'aquila di mare testa bianca - autentica icona dei tifosi della Lazio - spiccherà il volo proprio nei cieli sopra Verano Brianza.

L'evento in Brianza segna anche il primo "ritorno ufficiale" in scena sui campi di calcio di Juan Bernabé, il falconiere noto per la sua lunga collaborazione con la Lazio, interrotta bruscamente a gennaio a causa di feroci polemiche. La Lazio aveva infatti deciso di silurarlo, dopo la pubblicazione sui social di immagini esplicite relative ad un intervento chirurgico per l’installazione di una protesi peniena legata al miglioramento delle sue prestazioni sessuali.

"Sono 67 anni che non salto una Messa, ho un comportamento irreprensibile sotto tutti i punti di vista, faccio battaglie di cambiamento e moralizzazione e tu ti comporti in quella maniera? Il codice etico della Lazio prevede dei comportamenti all'insegna dei valori autentici dello sport", erano state le parole del presidente del club biancoceleste Claudio Lotito subito dopo il licenziamento di Bernabé.

L'aquila per anni è stata simbolo indiscusso della Ss Lazio

La pubblicazione aveva provocato polemiche sui social e anche una reazione immediata da parte della Lazio, che aveva deciso di interrompere ogni rapporto con l'addestratore spagnolo, nonostante il suo ruolo simbolico all’interno del club. Fin dal settembre 2010 infatti il giro dell'aquila Olympia sopra il rettangolo di gioco dello stadio Olimpico e sopra le teste degli spettatori della Lazio nelle gare casalinghe aveva rappresentato per anni un appuntamento fisso.

Olympia e il suo addestratore saranno di scena, come detto, allo Sportitalia Village, prima della partita tra Folgore Caratese e Breno in programma alle 14,30. Tifosi, bambini e famiglie avranno la possibilità di scattare fotografie, già a partire dalle 13 al ristorante dell'impianto sportivo di via Dante Alighieri ma anche durante l'intervallo del match e poi ancora a fine gara al bar.

Per Olympia sarà anche un ritorno in diretta televisiva (le gare della Folgore Caratese vengono trasmesse in diretta su Sportitalia) nella prima uscita ufficiale slegata dalla Società sportiva Lazio. Che quella di Verano Brianza possa diventare la nuova casa dell'ex aquila biancoceleste?