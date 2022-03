L'architetta Tagliabue nominata dal Papa

Sovico

Prestigioso riconoscimento per la professionista di fama internazionale.

Un incarico prestigioso che arriva direttamente dal Santo Padre. L'architetta Benedetta Tagliabue è stata nominata da Papa Francesco membro della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi.

L'architetta Tagliabue

L'architetta Tagliabue è docente presso l’Universitat Politècnica de Catalunya e titolare dello studio Miralles - Tagliabue di Barcellona, in Spagna. Ha firmato importanti progetti in tutto il mondo, tra i più recenti la riqualificazione del lungomare di Rimini. Sovicese d'origine, dove vive ancora la sua famiglia, la professionista da anni risiede in Spagna. I suoi numerosi progetti l'hanno consacrata un'eccellenza nell'architettura internazionale al femminile.

Tagliabue nella "Pontificia"

La Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon è una accademia pontificia nata nel XVI secolo, avente per statuto lo scopo "di favorire lo studio, l'esercizio e il perfezionamento delle Lettere e Belle Arti, con particolare riguardo alla letteratura d'ispirazione cristiana e all'arte sacra in tutte le sue espressioni, e di promuovere l'elevazione spirituale degli artisti, in collegamento con il Pontificio Consiglio della Cultura" (fonte Wikipedia). Il Santo Padre ha nominato Benedetta Tagliabue membro ordinario della Pontificia per la classe degli architetti. Per la classe dei pittori e cineasti l’artista plastico Sidival Fila, il regista e fondatore della casa di produzione Archimede Film Matteo Garrone e il regista Gianfranco Rosi; per i cultori delle arti e musicisti la critica d’arte Cristiana Perrella; infine, per letterati e poeti Elisabetta Sgarbi.

