L'archivio fotografico di Attilio Pozzi in dono alla Brianza

Gli scatti di Attilio Pozzi, il "fotografo della Brianza", saranno patrimonio di tutti i brianzoli.

Nei giorni scorsi la famiglia ha donato al Comune l’archivio dell’indimenticabile Attilio Pozzi, il 65enne di Cesano Maderno che nei suoi quasi cinquant’anni dietro la macchina fotografica ha raccontato in centinaia di migliaia di foto il territorio brianzolo, la sua storia e i suoi protagonisti.

L'archivio verrà digitalizzato e reso accessibile a tutte le Amministrazioni comunali della Brianza che lo richiederanno. L’accordo è stato firmato in Municipio dal sindaco Gianpiero Bocca e da Giovanna, la moglie di Attilio, mamma dei suoi tre figli.

Dal 13 maggio al 2 luglio una selezione di trenta scatti e un video con quaranta immagini dedicato ai lavoratori della Brianza verranno esposti nelle sale dell’Istituto per la storia dell’arte lombarda, a Palazzo Arese Jacini di piazza Arese nella mostra "Attilio Pozzi. Testimone della Brianza" curata da Enrica Viganò, organizzata dal Comune in collaborazione con lo studio Admira e realizzata con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Monza. E’ il risultato di un primo studio su una corposa collezione composta da più di 300mila negativi e circa 10mila stampe fotografiche dell’archivio Brianza Foto (l’agenzia di famiglia aperta nel 1982).

"Attilio era un grande artista dell’obiettivo, figlio illustre della nostra Cesano - ha commentato il sindaco Gianpiero Bocca - Ritenevamo un dovere imprescindibile valorizzare la sua bravura e non disperdere la memoria della sua passione e del suo impegno, nonché il suo legame profondo con la Brianza. Con la mostra vogliamo esaltare l’inestimabile patrimonio dell’Archivio che rappresenta una testimonianza da custodire per l’intera Brianza». Per il sindaco «un giusto e doveroso riconoscimento a un uomo che con le sue fotografie è riuscito a rendere la realtà in frammenti di grande impatto visivo".

"È importantissimo l’accordo che hanno firmato il Comune di Cesano Maderno e la famiglia Pozzi, entrambi consapevoli della preziosa risorsa che l’Archivio Attilio Pozzi rappresenta per il territorio. Conservare e catalogare le centinaia di migliaia di immagini che Pozzi ha scattato nella sua lunga e intensa carriera è un dovere oltre che un enorme piacere, come si potrà vedere nella preview che esporremo dal 13 maggio a Palazzo Arese Jacini” ha dichiarato la curatrice della mostra, Enrica

Viganò.