L’archivio storico ha aperto le sue porte: 200 studenti alla scoperta delle origini della città

Massimo Brioschi, esperto e divulgatore di storia locale con oltre quarant’anni di studi e ricerche, che ha messo a disposizione la propria competenza e passione. L’archivio storico comunale di Desio ha aperto le proprie porte a oltre 200 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città per il progetto “Desio, la voce degli archivi”. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione del professor, esperto e divulgatore di storia locale con oltre quarant’anni di studi e ricerche, che ha messo a disposizione la propria competenza e passione.

L’archivio storico ha aperto le sue porte

Il progetto, curato dal Servizio Segreteria Generale del Comune di Desio, nasce con l’obiettivo di rendere il patrimonio documentale dell’archivio storico comunale sempre più fruibile e accessibile, in particolare alle giovani generazioni. All’invito a scoprire quanto custodito hanno risposto le scuole Rodari, Gavazzi e Pirotta con oltre 200 studenti. Un obiettivo raggiunto attraverso un percorso che ha unito attività didattiche, incontri in presenza e la valorizzazione dei contenuti digitali.

Alla scoperta delle origini della città

Desio, la voce degli archivi ”, uno spazio curato dal professor Brioschi che raccoglie materiali digitali inediti – fotografie, documenti e approfondimenti – utili a raccontare la storia e l’evoluzione della città. Parallelamente, l’archivio storico ha accolto insegnanti e studenti per oltre 20 ore di sopralluoghi e visite guidate. Durante gli incontri, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino l’organizzazione degli spazi, ospitati accanto alla biblioteca civica nel contesto di Villa Tittoni, e scoprire la ricchezza dei documenti conservati, testimoni di una Desio che non è più immediatamente visibile, ma che continua a vivere nella memoria delle generazioni precedenti. All’interno del sito istituzionale è attiva la sezione dedicata “”, uno spazio curato dal professor Brioschi che raccoglie materiali digitali inediti – fotografie, documenti e approfondimenti – utili a raccontare la storia e l’evoluzione della città. Parallelamente, l’archivio storico ha accolto insegnanti e studenti per oltre 20 ore di sopralluoghi e visite guidate. Durante gli incontri, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino l’organizzazione degli spazi, ospitati accanto alla biblioteca civica nel contesto di Villa Tittoni, e scoprire la ricchezza dei documenti conservati, testimoni di una Desio che non è più immediatamente visibile, ma che continua a vivere nella memoria delle generazioni precedenti.

“Ho avuto il piacere di assistere a uno degli incontri tenuti dal professor Brioschi e rimango ogni volta colpita dalla passione e dalla capacità di coinvolgimento che caratterizzano i suoi racconti – commenta l’assessora alla Scuola, Jenny Arienti – Il suo impegno, donato a titolo gratuito, rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra città. Ha saputo accompagnare gli studenti in un percorso dinamico di confronto tra la Desio di ieri e quella di oggi, trasmettendo loro il valore della cura del bene comune. Perché non c’è miglior archivio dei nostri giovani, chiamati a diventare custodi consapevoli delle proprie radici”.

