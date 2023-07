L'arcivescovo a Cuba tra la gente di don Marco Pavan

Da Milano a Cuba, la Chiesa di Milano ancora più prossima alla missione di don Marco Pavan. L’ex responsabile di Pastorale Giovanile di Vimercate, missionario "fidei donum" dal 2017, ha ricevuto come ospite speciale monsignor Mario Delpini.

Una settimana a Cuba

Volo oltreoceano, infatti, per l’arcivescovo di Milano che ha svolto la sua visita pastorale a Cuba dal 9 al 16 luglio accompagnato da don Maurizio Zago, responsabile dell’ufficio per la pastorale missionaria della Diocesi, e da padre Mario Ghezzi, direttore del Centro Pime di Milano.

Dopo l’arrivo a Santiago, nel sud-est dell’isola, prima tappa al santuario di El Cobre con la messa con tutti i sacerdoti di Cuba. Non è mancato l’incontro con i preti fidei donum di Milano: oltre a don Marco anche don Ezio Borsani, don Adriano Valagussa e don Carlo Doneda.

Le parole di don Marco

"La visita dell’arcivescovo è stata un’occasione di vicinanza fra due Chiese - ha spiegato don Marco, che è stato a lungo a Vimercate alla guida della Pastorale giovanile prima di partire per l’isola caraibica - La Chiesa di Milano che ha inviato i sacerdoti e la Chiesa cubana. Un momento di gratitudine della gente per la nostra presenza, per la disponibilità e per la generosità che si hanno nei loro confronti".

La visita alla parrocchia di don Marco

Quindi la visita nella parrocchia di Palma Soriano, realtà di circa 125mila abitanti dove don Marco opera fra attività per adolescenti e per gli infermi con una quindicina di case-missione, centri di preghiera, di pastorale, di catechesi.

"Quello che ha colpito la gente è stata la vicinanza dell’arcivescovo - ha commentato ancora - E’ andato a visitare i malati, ha visto le situazioni più povere, è venuto a fare la catechesi nelle comunità rurali, ha parlato con la gente. È stata apprezzata la vicinanza dell’arcivescovo di Milano anche a questo popolo e anche le sue parole - ha continuato - La parola che più ritornava era speranza: in mezzo a un popolo che non ne ha più, che vive una situazione di grande crisi, di grande povertà, alzare lo sguardo per avere una nuova speranza è davvero importante. La seconda parola tornata più volte è stata vocazione: siamo chiamati da Dio, tutti siamo chiamati per essere felici e ciascuno deve rispondere. L’importanza anche del senso della testimonianza del vivere cristianamente e della vicinanza della comunità che è la protezione, l’aiuto perché il fuoco di Cristo non si spenga".

A Vimercate per 9 anni

Dalla risposta all’appello lanciato nel 2016 dall’allora arcivescovo di Milano cardinal Angelo Scola, don Marco ha continuato a rispondere "sì" alla missione oltreoceano, mantenendo le relazioni con gli amici e i parrocchiani di Vimercate, dove ha vissuto dal 2005 al 2014.

Le immagini della visita