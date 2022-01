L'Arcivescovo benedice le aziende agricole per sant'Antonio

La tradizione

Domani, lunedì 17 gennaio, la visita a Lentate sul Seveso e Lazzate.

Come ormai da tradizione, in occasione della festa di sant’Antonio Abate, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, domani si recherà in alcune aziende agricole per una speciale benedizione. Tre tappe a Lentate sul Seveso.

L'Arcivescovo benedice le aziende agricole

Il portale della Diocesi rende noto che domani, lunedì 17 gennaio, alle 9.30, in opccasione di sant'Antonio, l'Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, visiterà l’azienda agricola Eredi Piolanti a Lazzate. Poi, alle 10.30, farà visita all’azienda agricola Eredi Agostoni a Lentate Sul Seveso. Quindi, alle 11.30, si recherà presso l’azienda agricola Barcella a Birago, frazione di Lentate sul Seveso. Sempre a Birago concluderà la visita presso l’azienda agricola La Botanica.

Più di 38 milioni gli animali allevati nelle fattorie lombarde

Secondo la Coldiretti regionale sono più di 38 milioni gli animali allevati nelle fattorie lombarde e la visita dell’Arcivescovo di Milano in fattorie dove si allevano maiali, mucche da latte e da carne vuol essere anche un segno concreto di vicinanza a un settore che è stato tra i più colpiti dagli effetti provocati dall’emergenza sanitaria, con un calo dei prezzi riconosciuti alla stalla a fronte di un aumento dei costi di produzione. Dalla Brianza alla Bergamasca fino al Cremonese sono diversi gli appuntamenti che quest’anno sono stati organizzati da Coldiretti sul territorio dalle parrocchie insieme agli agricoltori direttamente nelle aziende per far rivivere il tradizionale appuntamento con sant'Antonio nel rispetto delle misure anti contagio imposte dalla pandemia.