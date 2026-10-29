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Sarà una riapertura di prestigio quella dell’Excelsior Cinema&Teatro di Cesano Maderno. Venerdì 6 novembre, alle 21, la sala di via San Carlo, dopo gli importanti lavori di riqualificazione, riaprirà ufficialmente le sue porte con una serata evento che vedrà la partecipazione di monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, e di Giovanni Veronesi, regista del film “Dio Ride”, protagonista della proiezione speciale in programma per l’occasione. A moderare l’incontro sarà monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

L’Arcivescovo Delpini e il regista Veronesi alla riapertura dell’Excelsior

Saranno tre le giornate per ritrovare il pubblico più affezionato e dare nuovo slancio alle diverse anime della sala, intercettando nuovi spettatori. Un appuntamento che vuole celebrare non soltanto la riapertura, dopo oltre due mesi di lavori, di uno spazio culturale fortemente rinnovato, ma anche il valore dell’Excelsior come luogo di incontro, partecipazione e crescita per la comunità.

La serata di venerdì 6 novembre sarà il momento centrale di tre giornate che, dal 5 al 7 novembre, segneranno la ripartenza delle tre stagioni dell’Excelsior: quella teatrale, quella cinematografica e quella dedicata ai bambini e alle famiglie. Tre proposte complementari, espressione di una missione culturale animata dal Circolo Culturale Don Bosco che si rivolge a pubblici e linguaggi artistici diversi, per offrire opportunità culturali e di svago con esperienze condivise davanti al grande schermo.

Il programma prenderà il via giovedì 5 novembre alle 21, con “(In)grato”, lo spettacolo di Antonio Ornano inserito nella rassegna “Riso e Popcorn” della stagione teatrale e che ha già registrato il tutto esaurito, confermando l’attesa del pubblico per il ritorno degli spettacoli dal vivo.

Venerdì 6 novembre, alle 21, sarà invece il cinema a inaugurare la nuova fase dell’Excelsior. La proiezione di “Dio Ride” sarà accompagnata dalla presenza in sala di Giovanni Veronesi e di monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, in una serata speciale che intreccia cinema, cultura e riflessione. L’incontro sarà moderato da Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

“Dio Ride” di Giovanni Veronesi ha chiuso fuori concorso l’83esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due straordinari interpreti come Pierfrancesco Favino (frate Leopoldo) e Silvio Orlando (il cardinale Maculani) sono al centro di una produzione che racconta la vicenda di un umile frate cappuccino, frate Leopoldo di Casamacchia e il valore dell’essere testimoni credibili della fede, attraverso le qualità umane e cristiane, come portatori della gioia di essere credenti.

Infine, sabato 7 novembre alle 16, spazio ai più piccoli e alle famiglie con Cinemerenda e la proiezione di “Oceania”. Un appuntamento che segna il ritorno della programmazione dedicata alle famiglie e conferma la volontà dell’Excelsior di essere una sala aperta a tutte le generazioni.

“La riapertura dell’Excelsior segna una nuova fase nel percorso culturale della sala – sottolinea il presidente del Circolo Culturale Don Bosco, Davide Barbavara – Abbiamo affrontato un investimento significativo, perché crediamo nel valore di questo luogo e nella sua capacità di continuare a essere un punto di riferimento per Cesano Maderno e per tutta la Brianza. Rinnovare gli spazi significa rinnovare il nostro impegno verso la città, offrendo al pubblico un ambiente più accogliente e confortevole, ma soprattutto continuando a investire nella cultura. La serata del 6 novembre, con la presenza di Giovanni Veronesi e dell’Arcivescovo monsignor Mario Delpini, darà particolare significato a questa ripartenza, che troverà il suo compimento nei tre giorni di avvio delle stagioni del teatro, del cinema e delle proposte dedicate alle famiglie. È proprio questa pluralità a raccontare ciò che vogliamo essere: una sala aperta a pubblici diversi, capace di emozionare, stimolare riflessioni e generare comunità. Ripartiamo con fiducia, riconoscenti verso gli spettatori che continuano a sceglierci e verso i volontari e tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile la vita dell’Excelsior”.

I lavori di riqualificazione

La riapertura arriva al termine di un significativo intervento di rinnovamento strutturale, che ha avuto l’obiettivo di migliorare l’esperienza in sala degli spettatori, ammodernare gli spazi e investire sulla sostenibilità. I lavori hanno visto la sostituzione delle oltre 650 sedute con nuove poltrone, il rifacimento integrale della pavimentazione, l’installazione di un impianto di climatizzazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio.

L’investimento complessivo supera i 500mila euro ed è stato possibile grazie alla partecipazione a un bando di Regione Lombardia che sostiene lavori nelle sale di spettacolo, con contributi a fondo perduto fino al 70 per cento delle spese ammissibili. La parte non coperta dal contributo regionale (circa 150mila euro) è sostenuta tramite l’apertura di una linea di finanziamento bancario e risorse proprie della Parrocchia Santo Stefano. Sono attive alcune iniziative di raccolta fondi: significativa l’iniziativa “Adotta una poltrona” con cui è possibile dare una seconda vita alle sedute sostituite e allo stesso tempo contribuire all’importante investimento economico.