L'Arcivescovo Delpini ha donato una pagina del Vangelo ai giovani del decanato. Ieri sera, domenica, in oratorio al Villaggio Giovi ha incontrato ragazzi e ragazze di Limbiate, Varedo e Paderno Dugnano

L'incontro con i giovani del decanato

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha incontrato ieri sera, domenica, i giovani del Decanato di Varedo, Paderno Dugnano e Limbiate all’oratorio del Sacro Cuore di Limbiate.

«Stiamo svolgendo un percorso con i giovani sul versetto del Vangelo “Signore, ascolta la nostra fede” – ha spiegato don Raffaele Mottadelli all’Arcivescovo – Abbiamo incontrato diverse persone per aiutarci a comprendere la nostra vocazione e oggi siamo contenti di avere l’opportunità di ascoltare il pastore della nostra Chiesa».

La lettura di un brano del Vangelo di Luca

Per l’occasione l’Arcivescovo Delpini ha voluto leggere e commentare il brano del Vangelo di Luca in cui un anonimo discepolo chiede a Gesù come pregare.

«L’ho scelto perché credo ci sia un momento della nostra vita in cui si riflette su chi è Gesù e quindi su cosa significa pregare – ha spiegato monsignor Delpini – E’ un passaggio decisivo fra essere un bravo ragazzo o una brava ragazza che partecipa ai gruppi dell’oratorio a essere un cristiano che conosce Gesù e lo mette al centro della propria vita».

La pagina del Vangelo donata

Prima di congedarsi, Delpini ha pensato a un dono per i giovani:

«Volevo lasciare una parola a tutti, allora ho preso un Vangelo, ho strappato le pagine e ognuno ne riceverà una. È una specie di gioco, ma anche una cosa seria» ha spiegato l’Arcivescovo, che ha quindi consegnato personalmente una pagina di Vangelo a ognuno con un invito speciale a tutti: «Papa Francesco dice sempre di tenere con sé un Vangelo tascabile e di leggerlo: magari per Grazia di Dio vi arriverà qualcosa che vi serve».

I giovani e don Raffaele Mottadelli hanno voluto consegnare all’Arcivescovo un piccolo grande pensiero per ringraziarlo di essere venuto: un maxi uovo di Pasqua da consegnare a chi incontrerà nel suo magistero pastorale.