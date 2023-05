L'arcivescovo Delpini in visita a Velasca insieme ai ragazzi di Ecfop

Grande festa a Velasca, frazione di Vimercate, per la visita dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini accolto nella giornata di oggi venerdì 12 maggio al centro di formazione gestito da Ecfop.

Una giornata dedicata all’ascolto. Questa mattina l’arcivescovo Mario Delpini, è stato calorosamente accolto dai ragazzi di Ecfop (Ente Cattolico di Formazione professionale) di Monza e della Brianza. Dapprima, ha incontrato i giovanissimi studenti delle scuole parrocchiali di San Biagio a Monza per poi fare tappa a Vimercate, frazione Velasca, insieme al parroco don Mirko Bellora. Qui sono attivi i percorsi formativi di operatore delle produzioni alimentari, operatore grafico e la caffetteria didattica, chiamata "Bakery cafè", completamente gestita dai ragazzi.

Tanta l’emozione di un incontro così speciale, durante il quale gli alunni hanno avuto l’onore di spiegare all’arcivescovo la struttura della caffetteria-panetteria, il percorso che conducono e le attività che svolgono. Monsignor Delpini ha potuto anche vedere di persona il laboratorio, dove i giovani preparano ogni giorno pizze, focacce e dolci. In seguito, è toccato ai ragazzi del settore grafico raccontare la loro esperienza, guidando l’arcivescovo all’interno del centro stampa.

Poiché Ecfop è arricchita anche da un Polo d’infanzia, il cui cardine storico e comunitario è costituito dall’ex scuola materna parrocchiale San Giuseppe, l’arcivescovo è stato accolto dai piccolissimi scolari e dalle loro maestre. Infine, l’ultimo trasferimento è avvenuto presso la "Fondazione ITS Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile", che ha offerto un ulteriore sguardo sulla filiera professionale che contempla percorsi di formazione post diploma e alta formazione.

Terminata la mattinata, sempre accompagnato da don Mirko, l’ultima tappa è stata all’«Antica Riva» società cooperativa e sociale di Oreno dove si sono riuniti per il pranzo. Anche qui, Delpini ha avuto la possibilità di incontrare cinque giovani diversamente abili che lavorano, come camerieri, all’interno del ristorante.

"Grazie a tutti – ha esordito Delpini, contento del tempo trascorso insieme ai giovani – Sia per la bellissima accoglienza che per avermi mostrato come procede il vostro cammino di vita, auguro il meglio ad ognuno di voi".