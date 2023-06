L’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha nominato nelle ultime ore i nuovi vicari episcopali di zona.

L'Arcivescovo Delpini nomina i nuovi Vicari Episcopali di Zona

Tra questi anche due nomi che riguardano il territorio brianzolo: si tratta di don Gianni Cesena, 66 anni, responsabile della Comunità pastorale “S. Teresa di Gesù Bambino” a Desio e decano del Decanato di Desio che è stato nominato Vicario Episcopale di Lecco.

Giovanni Attilio Cesena è nato a Milano il 1 ottobre 1956. Ordinato sacerdote in Duomo il 14 giugno 1980, dal 1980 al 1986 è stato vicario parrocchiale a Castellanza - S. Bernardo. Dal 1986 fino al 1992 ha poi ricoperto il ruolo di segretario dell’Arcivescovo Cardinal Carlo Maria Martini. Fino al 1998 è stato parroco a Varese (località Valle Olona) nella parrocchia di S. Agostino. In seguito, per dieci anni, è stato direttore dell’Ufficio per la Pastorale Missionaria dell’Arcidiocesi di Milano.

Nel 2007 si è trasferito a Roma, dove fino al 2013 è stato direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie e Direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Dal 2013 al 2016 è stato responsabile della Comunità Pastorale “S. Carlo Borromeo” a Peschiera Borromeo. Infine dal 2016 è responsabile della Comunità pastorale “S. Teresa di Gesù Bambino” a Desio e dal 2021 è anche decano del Decanato “Desio”.

A Monza monsignor Michele Elli sarà Vicario della zona V

Don Gianni Cesena approda dunque in territorio lecchese mentre in Brianza arriva monsignor Michele Elli, già Vicario per la zona di Melegnano, che ora cambia zona e assume l'incarico di Vicario Episcopale per la zona V di Monza.

Nato nel 1960, originario della parrocchia di Santa Maria Immacolata in Origgio, Elli è entrato in Seminario a san Pietro Martire per la quarta ginnasio. Ordinato presbitero il 9 giugno 1984 dal cardinale Carlo Maria Martini è stato destinato come vicario parrocchiale a Cornaredo, restandovi per otto anni e seguendo l’Oratorio.

È stato poi trasferito a Concorezzo e anche qui per nove anni si è dedicato principalmente all’Oratorio. Poi è stato parroco a Corsico, nella parrocchia Spirito Santo, prima di entrare nei Padri Oblati Missionari di Rho dove è Superiore dal 2012.

Gli altri nuovi incarichi

Gli altri nuovi Vicari Episcopali di Zona sono don Marco Bove, 62 anni, presidente dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone e don Franco Gallivanone, 67 anni, parroco delle parrocchie S. Pio V e S. Maria di Calvairate e di S. Eugenio, a Milano, nonché decano del Decanato "Forlanini - Romana Vittoria".

Insieme a Elli un altro Vicario Episcopale cambierà zona: si tratta di monsignor Giuseppe Vegezzi, attualmente Vicario per la zona di Varese. Monsignor Luca Raimondi e don Antonio Novazzi continueranno invece il loro servizio nelle zone attuali.

Le nomine saranno formalizzate il prossimo 1 settembre, mentre le nomine connesse con le scelte compiute saranno comunicate prossimamente.

(nella foto don Gianni Cesena)