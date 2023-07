L'arcivescovo in visita alle famiglie ucraine ospiti ad Agrate

Il vescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, incontra donne e bambini ucraini, scappati dalla guerra e ospitati nel convento delle suore di Agrate e dà il via al 17esimo capitolo generale delle "Serve di Gesù Cristo".

Mattinata agratese intensa quella trascorsa ieri, lunedì, da monsignor Delpini. Il capo della chiesa ambrosiana è stato infatti ospite della congregazione che proprio da ieri, con la celebrazione della messa, ha dato il via al capitolo generale che porterà all’elezione della nuova madre superiora.

La messa è stata celebrata da Delpini insieme al decano don Angelo Puricelli, a don Stefano Guidi (oggi responsabile della Fom ma in passato responsabile della Pastorale giovanile di Agrate), don Giorgio Porta, don Gilberto Orsi, don Lorenzo Radaelli, don Luigi Corti, padre Luciano e il diacono Cesare Bandera. Presente anche il sindaco di Agrate, Simone Sironi.

"Il capitolo generale ha come obiettivo quello di ringraziare, celebrare, verificare, programmare e affidare il cammino fatto e quello che verrà nelle mani e al cuore di Dio - ha sottolineato il vescovo - Sorelle, siete chiamate a riscoprire il Signore risorto che accompagna la nostra vita, si fa vicino, cammina con noi e si fa riconoscere nell’Eucaristia, proprio come fece con i discepoli di Emmaus, icona che avete deciso di contemplare in questa speciale occasione".