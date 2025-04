L'arcivescovo incontra le realtà del territorio

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha incontrato al Cinepax di Macherio le varie realtà del territorio del decanato di Lissone.

Incontro dell'arcivescovo a livello decanale

Il mondo del volontariato, sportivo e imprenditoriale a colloquio con l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. "Dobbiamo andare avanti con fiducia, non dobbiamo permettere che le preoccupazioni o i fallimenti ci convincano a lasciar perdere. Oggi il mio grazie va a tutti voi per quanto bene fate, per la vostra presenza qui oggi e per ciò che rappresentante" ha detto il monsignore. Al Cinepax di Macherio l’arcivescovo ha incontrato numerose realtà del decanato di Lissone, a partire dal mondo del volontariato, tante associazioni sportive e imprese del territorio. Dietro ai volti e ai nomi dei rappresentanti delle diverse realtà di solidarietà, di produttività ed economiche e sportive ci sono tante storie diverse, belle, importanti e questo è davvero il dono prezioso per una comunità.

Domenica scorsa la visita pastorale

Domenica scorsa l’arcivescovo ha fatto visita alle tre parrocchie di Biassono, Macherio e Sovico della comunità pastorale «Maria Vergine Madre dell’Ascolto». Il monsignore ha presieduto la Messa delle 10.30 accolto da una moltitudine di fedeli: «Oggi sono venuto per la visita pastorale ed è occasione per dirvi che voi mi siete cari e mi state a cuore. Oggi sono qui con voi per dirvelo di persona, voi mi siete cari. Questa comunità può cogliere questa visita come per affrontare le sfide che si presentano, è occasione per dire che siamo lieti, siamo fieri, siamo grati di far parte della diocesi di Milano e che sentiamo la bellezza di partecipare alle attività e proposte dalla diocesi. Il vostro cammino deve essere vissuto come grazia» ha ricordato durante l’omelia l’arcivescovo di Milano. «Questa è una bella comunità, numerose sono le famiglie giovani, tante stanno arrivando, in questo tempo si affacciano all’esperienza della comunità cristiana, è una sfida bella per noi. Non posso non ricordare i nostri ragazzi, adolescenti, giovani che sono una meraviglia. Certo le sfide non mancano. Carissimo arcivescovo Mario ci affidiamo alla sua preghiera, alla sua vicinanza, alla sua parola» ha sottolineato il parroco, don Ivano Spazzini. Per l’arcivescovo è stata una giornata ricca di incontri nelle tre parrocchie. Nel pomeriggio si è recato a Macherio e poi a Sovico, prima di rientrare a Milano.