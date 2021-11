L'arcivescovo Mario Delpini in visita a Villasanta e Biassono

Chiesa

A completamento delle tappe compiute nel Decanato lo scorso anno, ha raggiunto la Comunità pastorale Madonna dell'Aiuto

L'arcivescovo a Villasanta e Biassono. Mario Delpini, nella giornata di oggi - domenica 28 novembre 2021 - in visita pastorale in Brianza.

Si tratta di una "appendice" alla visita svolta nel 2020. A completamento delle tappe compiute nel Decanato lo scorso anno, monsignor Delpini ha raggiunto la Comunità pastorale Madonna dell'Aiuto di Villasanta, che comprende le parrocchie di San Fiorano, Sant’Anastasia e San Giorgio al Parco a Biassono.

Come sempre la visita vive di momenti comuni in tutte le località: le soste private ai cimiteri per brevi momenti di preghiera, le messe nelle parrocchie, la consegna ai nonni della regola di vita, il saluto ai chierichetti, gli incontri con i Consigli pastorali parrocchiali, i ragazzi e le famiglie dell’iniziazione cristiana e i rappresentanti di varie realtà associative.

In particolare, questa mattina, l’Arcivescovo si è recato al cimitero di San Giorgio al Parco per una visita privata, accolto dal responsabile della Comunità pastorale e dalla Protezione civile. Alle 8.45 ha raggiunto la parrocchia, dove ha incontrato i bambini della scuola dell’infanzia parrocchiale. Alle 9 ha celebrato la Messa al termine della quale ha consegnato ai nonni il libretto "regola di vita" e salutato i chierichetti.

Poi alle 11 ha raggiunto Villasanta per celebrare la messa nella chiesa di Sant'Anastasia.