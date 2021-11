L'arcivescovo Mario Delpini in visita a Villasanta

Visita pastorale

Sabato 27 e domenica 28 novembre l’Arcivescovo si recherà nella Comunità pastorale Madonna dell’Aiuto di Villasanta, che comprende le parrocchie di San Fiorano, Sant’Anastasia e San Giorgio al Parco a Biassono

La comunità dei fedeli di Villasanta in festa per l'imminente arrivo in paese dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Il programma di sabato 27 novembre

Sabato 27 novembre alle 16.45 arriverà al cimitero di Villasanta per una visita privata, accolto dal responsabile della Cp e da un gruppo di Ministri straordinari dell’Eucaristia. Poi visiterà la Rsa “Villa san Clemente” a San Fiorano e la Cooperativa La Speranza.

Alle 17.45 arriverà alla chiesa parrocchiale, dove incontrerà le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana.

Alle 18 presiederà la Messa e al termine consegnerà ai nonni la regola di vita, saluterà i chierichetti e incontrerà il Consiglio pastorale. In serata cena presso il salone del Bar dell’Oratorio con il gruppo famiglie e giovani famiglie.

Domenica 28 novembre

Domenica 28 novembre, alle 8.30, l’Arcivescovo arriverà al cimitero di San Giorgio al Parco per una visita privata, accolto dal responsabile della Cp e dalla Protezione civile di Biassono.

Alle 8.45 arriverà in parrocchia, dove incontrerà i bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

Alle 9 Messa, consegna ai nonni della regola di vita e saluto ai chierichetti.

Alle 10.45 arriverà alla chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia e presso l’aula magna dell’Oratorio San Giovanni Bosco incontrerà le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana.

Alle 11 la Messa, seguita dalla consegna ai nonni della regola di vita, dal saluto ai chierichetti e dal pranzo nel salone dell’oratorio con le catechiste e gli educatori.

Nel pomeriggio visiterà il Banco Alimentare e le realtà caritative che hanno portato un aiuto importante alle famiglie durante l’emergenza Covid, prima di incontrare brevemente la Comunità delle Memores Domini.