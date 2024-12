L'arcivescovo tra gli ospiti della Rsa

Un caloroso abbraccio in occasione delle festività natalizie.

Emozione e commozione nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 dicembre, alla Casa famiglia San Giuseppe, rsa di Ruginello di Vimercate. Ospite d'eccezione l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Si tratta della seconda visita nella struttura, dopo quella dell'aprile scorso.

Oggi come allora ad accoglierlo i più di 100 ospiti della rsa, i parenti, insieme al personale, al direttore Stefano Cipolla e alla presidente della fondazione, Carla Riva.

L'arcivescovo si è anche intrattenuto per alcuni minuti con i due sacerdoti residenti della struttura, don Silvano Brambilla e don Silvio Villa.

"Iniziamo l'anno giubilare come anno particolarmente importante - ha condiviso monsignor Delpini nei saluti - Un'occasione per avere fiducia nel Signore: il papa ci chiama tutti pellegrini di speranza, gente che vive la vita come un cammino verso la promessa della gioia che viene da Dio. Sono venuto qui per salutare don Silvio e don Silvano e ho piacere di salutare tutti voi pregando insieme di vivere ogni giorno relazioni che siano di qualità".