L’area Gestione territorio e patrimonio ha il nuovo dirigente. È l’architetto Luca Colombo il nuovo volto alla guida dell’area Gestione territorio e patrimonio del Comune di Desio. L’assunzione è stata formalizzata attraverso la procedura prevista dall’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali, per garantire alla struttura amministrativa competenze specialistiche e di elevata qualificazione professionale per la gestione del patrimonio e delle infrastrutture cittadine.

Luca Colombo è il nuovo dirigente del settore Lavori pubblici

Luca Colombo è nato a Monza nel 1967, laureato in Architettura al Politecnico di Milano e iscritto all’Ordine degli Architetti di Monza e Brianza, Colombo vanta una solida e ultratrentennale esperienza nella Pubblica Amministrazione, avendo ricoperto ruoli direttivi e dirigenziali di primo piano in diversi Comuni lombardi. Il suo percorso professionale evidenzia una profonda conoscenza della macchina amministrativa locale e dei settori tecnici strategici. Ha guidato come dirigente tecnico i settori cruciali delle Opere pubbliche e Servizi cimiteriali, dell’Ambiente, Parchi e Giardini e dello Sportello Unico Edilizia nel Comune di Como tra il 2021 e il 2026. Ha ricoperto il ruolo di dirigente dei Servizi tecnici di coordinamento, manutenzioni e progettazioni presso il Comune di Crema. Ha maturato un’esperienza ventennale quale funzionario responsabile del settore Lavori pubblici ed Ecologia al Comune di Agrate Brianza, oltre ad aver coordinato l’area Urbanistica ed Ecologia nel Comune di Bellusco e i Lavori pubblici nei Comuni di Carnate e Vimercate.

Il sindaco: “La sua solida competenza darà impulso decisivo ai Lavori pubblici”

Nel dare il benvenuto al nuovo dirigente, il sindaco, Carlo Moscatellli, esprime piena fiducia: “Accogliamo con grande entusiasmo l’architetto Luca Colombo all’interno della nostra struttura amministrativa. La sua consolidata esperienza nella gestione degli appalti pubblici, nella direzione dei cantieri e nella pianificazione ambientale rappresenta una risorsa fondamentale in un momento storico in cui i nostri uffici sono chiamati a concretizzare interventi infrastrutturali complessi e scadenze decisive. Siamo certi che la sua solida competenza tecnica darà un impulso decisivo all’efficacia e alla tempestività dei Lavori pubblici sul nostro territorio, a beneficio di tutta la cittadinanza”.

Il nuovo dirigente: ” Desio è un ente con grandi potenzialità”

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità verso la città di Desio e ringrazio il sindaco e l’Amministrazione per avermi offerto questa opportunità – commenta il nuovo dirigente – Desio è un ente con grandi potenzialità, chiamato a gestire asset patrimoniali e infrastrutturali importanti. Il mio primo obiettivo sarà quello di consolidare un metodo di lavoro interno basato sulla massima collaborazione, sulla trasparenza dei processi e sulla tempestività delle risposte operative. Metto fin da subito il mio impegno a disposizione della struttura comunale e dei cittadini, pronto a fare squadra insieme a tutti i miei validi collaboratori, per valorizzare e ottimizzare gli interventi di cura del territorio”.