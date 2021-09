L'Arena in centro: eventi per salvare la cupola della Basilica. Ha finalmente aperto i battenti ospitando i primi due eventi di un ricchissimo cartellone che si snoderà fino alla fine dell’anno, nell’ambito della raccolta fondi per il restauro della cupola della Basilica Santi Siro e Materno.

L'Arena in centro: musica e spettacoli per salvare la cupola della Basilica

Il teatro Il Centro, rinnovato, ha ospitato la Official Tribute Band Pooh Il colore dei pensieri, che ha richiamato un pubblico numeroso. Sulle note di "Piccola Katy", "Pensiero", "Chi fermerà la musica", "Uomini soli" e di tanti altri brani il pubblico ha potuto ripercorrere 50 anni di successi indimenticabili. Applausi scroscianti alla fine. "La Foresta di Arden" ha invece presentato "La via del Tamarindo", di e con Roberta Parma e con la partecipazione di Debora Del Giudice. Roberta Parma ha raccontato una storia comune a quella di tanti piccoli profughi, in fuga dal Paese natale nella speranza di trovare condizioni di vita migliori.

Due appuntamenti nel fine settimana

Nel prossimo fine settimana sono in programma altri due appuntamenti. Il primo, sempre al teatro Il Centro, è in programma per sabato 25 settembre, con il concerto pop-funky-rock di Morpheus Band e di Reiko Project. Inizio alle 21, con biglietto di ingresso a 10 euro. Domenica 26 settembre, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sempre alle 21, viene proposto un ascolto musicale con il Quartetto in Non solo Barocco. Biglietto di ingresso 7 euro. Per tutti gli eventi è importante prenotarsi telefonando al numero 0362 626266 o scrivendo a teatroilcentrodesio@libero.it.

Disegni in mostra

Intanto da sabato 26 settembre sarà possibile visitare la mostra dei disegni che hanno partecipato al concorso «DisegniAMOlacittà» e dei plastici realizzati dai bimbi delle scuole dell’infanzia della città. La mostra sarà allestita nel Centro parrocchiale, con ingresso dall’ex bar. Orari della mostra: nei giorni feriali ore 17-19; festivi e lunedì 4 ottobre: 10-12, 16.30-19. Le premiazioni si terranno domenica 3 ottobre.