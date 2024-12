"Largo Europa al buio da anni, sveglia!", cartelli di protesta a Meda

«Largo Europa al buio da anni, svegliaaaa!». E’ la frase, che contiene al tempo stesso una lamentela, una protesta e una sollecitazione, comparsa su almeno sette cartelli apparsi nei giorni scorsi in largo Europa e via De Amicis a Meda.

Cartelli di protesta: "Largo Europa al buio da anni, sveglia!"

Appesi con lo scotch su muri, cancellate e addirittura su un segnale stradale, i fogli bianchi con scritta nera in stampato maiuscolo mandano un messaggio molto chiaro: è necessario ripristinare l’illuminazione lungo la strada, completamente al buio da sei anni, ovvero da quando è avvenuta la demolizione dell’ex Eden e degli edifici dell’area di circa 4mila metri quadrati tra corso Matteotti e largo Europa, al centro del piano attuativo «Besana 2».

Tutto al buio dopo la demolizione dell'ex Eden

Un progetto che avrebbe dovuto contribuire alla rinascita di questa zona della città, ma che da tempo è purtroppo fermo al palo. Nelle intenzioni dell’ex Amministrazione Caimi (che aveva avviato le trattative con il privato) e di quella attuale (che aveva concluso l’iter con la firma della convenzione) avrebbe dovuto cambiare il volto del centro, con spazi residenziali, attività commerciali, verde e parcheggi. La rinascita dell’area degradata, iniziata con l’abbattimento dell’ex Eden, lo storico bar-trattoria demolito nel luglio 2018, si è però stoppata per via di alcune criticità riguardanti la realizzazione dei box interrati.

"E' rimasto solo un lampione"

E così, a distanza di sei anni, nulla è stato fatto e il progetto non ha visto la luce. Luce che dal 2018 non vedono nemmeno i residenti e le attività in largo Europa, dato che con la demolizione sono stati rimossi anche gli impianti di illuminazione attaccati agli edifici abbattuti e non sono più stati ripristinati. A illuminare la strada solo un lampione, «che però non fa neanche troppa luce», sottolinea un residente. Una situazione insostenibile che ha spinto qualcuno, esasperato, ad attaccare i fogli di protesta, sperando in un intervento.

Il sindaco: "Abbiamo sollecitato più volte la proprietà Besana"