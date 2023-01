L’arte di fare il pane in casa la insegna un giovane panettiere

Corsi di panificazione a casa. Giona Sironi, 30 anni, di Paina di Giussano, ha deciso di fare della sua passione un lavoro.

Panettiere per 10 anni

Per 10 anni ha fatto il panettiere, fino al 2019, poi Giona Sironi, 30 anni di Paina si è voluto rimettere in gioco puntando sulla intraprendenza ma soprattutto sulla sua professionalità. Da pochissimi mesi quindi, ha deciso di insegnare l’arte della panificazione a tutti coloro che sono interessati a sfornare pane, pizze, focacce.

Corsi di panificazione a casa

Per farsi conoscere e promuovere il suo nuovo lavoro, Giona si è lanciato sul web e attraverso la sua pagina social pubblicizza i suoi corsi, che si svolgono solo nel weekend, principalmente alla domenica, in casa.

La nuova vita

«Volevo cambiare vita e ho pensato di mettermi in proprio; da ottobre quindi tengo corsi di panificazione a casa e devo dire che ho subito avuto un buon riscontro. C’è molto interesse, in molti si sono fatti avanti: vogliono imparare a fare pane, pizze focacce in casa. Sono molto contento di come sta andando», ha spiegato il giovane panettiere.