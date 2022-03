Lascia parte dell’eredità al Comune, che la userà per i Servizi sociali

Barlassina

Il gesto di generosità di un benefattore scomparso lo scorso anno.

Una speciale donazione in favore del Comune, che ne usufruirà per i Servizi sociali. Una storia da raccontare quella che ha visto come protagonista un cittadino di Barlassina scomparso lo scorso anno.

Lascia parte dell’eredità al Comune

L’uomo, che nelle proprie volontà ha chiesto di rimanere anonimo, ha voluto donare una cospicua somma in denaro nei confronti del Comune con lo scopo che questa potesse servire al bene della comunità barlassinese, in particolare ai Servizi sociali. L’annuncio è stato dato dal sindaco Piermario Galli, che non ha però riportato l’ammontare della cifra che il misterioso e generoso benefattore ha voluto consegnare alle casse comunali.

«Abbiamo ricevuto in questi giorni una cospicua somma di denaro, frutto della donazione di un nostro concittadino venuto a mancare lo scorso anno - ha spiegato il primo cittadino - Il fatto che un uomo scriva un testamento indicando come beneficiario, tra gli altri, anche il Comune di Barlassina, è un segno di attaccamento per il paese in cui ha vissuto, un segnale importante di fiducia nelle istituzioni e la prova che esistono ancora persone che vedono in queste ultime un punto di riferimento e che vedono il Comune come l’istituzione più vicina ai cittadini».

Sarà utilizzata per i Servizi sociali

L’importo non è stato reso noto, molto probabilmente anche per volontà dello stesso benefattore e sempre per volontà del donatore sarà utilizzato appunto per i Servizi sociali, come spiegato dallo stesso sindaco. «Si tratta di una sua espressa richiesta riportata nel testamento - ha precisato Galli - Naturalmente non possiamo che essere accondiscendenti e ci sentiamo di accoglierla in maniera molto positiva. Sono tante le persone residenti a Barlassina che possono avere bisogno di aiuto, specialmente in momenti come questi. Sono certo che la donazione sarà molto utile». Proprio nel corso del Consiglio comunale del 29 dicembre scorso, in cui si è parlato di bilancio di previsione 2022, sono stati destinati alle politiche sociali 1.001.877‬ euro dei 5.184.657‬,53 di spesa corrente. «Salvaguardare i Servizi sociali resta per noi fondamentale - aveva affermato il sindaco - Lo scopo è quello di esaudire il crescente bisogno di sostegno espresso dalle fasce più vulnerabili della popolazione».