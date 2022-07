L'asilo di Robbiano cresce, in arrivo la sezione primavera

Da settembre anche la scuola materna «Maria Bambina» di Robbiano avrà la sezione primavera. Una novità importante per tante famiglie della frazione.

Nuovo servizio

Buone notizie per tante famiglie della frazione, che hanno trovato nella scuola di via Madonnina nuovi progetti pedagogici e nuovi ambienti e da settembre una classe in più. Attualmente le classi dell’asilo sono tre, per un totale di 70 bambini, ma dal prossimo anno scolastico l’offerta della scuola dell’infanzia va a completarsi con la classe dei piccolissimi, da due a tre anni, portando un nuovo importante servizio in frazione. La materna si allinea così alle altre scuole paritarie e non del territorio, dove la classe dei piccolissimi è già attiva.

Dieci posti disponibili

«E’ una sezione ponte, per tutte quelle famiglie che hanno esigenze particolari e non si vogliono appoggiare al nido - spiega la coordinatrice Monica Taccardi - la nuova sezione primavera potrà accogliere una decina di bambini, abbiamo già diverse iscrizioni, ma c’è ancora qualche posto disponibile. La novità è già piaciuta a tante famiglie».

I bambini già dall’anno scorso hanno a disposizione degli spazi rinnovati e più funzionali: è stata rifatta tutta la pavimentazione dell’ingresso e dei corridoi e i nuovi piccolissimi arrivati da settembre avranno anche un nuovo pavimento nella classe primavera. Grazie all’aiuto dei genitori è stato sistemato anche tutto il giardino interno della scuola. Spazi più curati, ma anche potenziamento del personale: arriverà infatti una nuova insegnante, un’educatrice e una figura in più di sostegno al lavoro delle maestre sulle tre classi della materna.

Per chi fosse interessato può scrivere a scuolamariabambina@fraternita-capitanio.org o chiamare il numero 0362-354585.