L'asilo "Ferrario" saluta una delle sue colonne portanti. Rachele Galimberti, vero e proprio punto di riferimento dell'istituto, ha raggiunto il traguardo della pensione.

Un vero pilastro

L’asilo "Ferrario" saluta il suo pilastro. Venerdì, infatti, ha terminato la sua esperienza lavorativa la "mitica" Rachele Galimberti, vera e propria tuttofare dell’istituto. La donna, mezzaghese doc, ha raggiunto il meritato traguardo della pensione, concludendo un percorso iniziato molti anni fa.

"Mamma ha iniziato a lavorare all’asilo Ferrario oltre 22 anni fa - racconta la figlia Laura - Un periodo molto lungo, in cui è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i bambini e le famiglie che sono cresciuti all’interno di queste aule. All’inizio era proprio al custode dell’asilo e la nostra famiglia viveva all’interno della struttura. Poi ci siamo trasferiti, ma il suo impegno non è cambiato, anzi. Accoglieva i bambini, aiutava le insegnanti, puliva le aule, era un po’ la colonna portate dell’asilo".

Il grazie dell'asilo

Colleghi, insegnanti e bambini hanno voluto salutare Rachele Galimberti con una festa a sorpresa andata in scena venerdì in occasione del suo ultimo giorno di lavoro. Una festa che ha commosso l'ormai ex "tuttofare" dell'istituto.

"Ogni persona che passa nella nostra vita è unica - hanno scritto i colleghi dell’asilo - Lascia sempre un po’ di sé e si porta via un po’ di noi. Non ci sarà mai chi non avrà lasciato nulla. E tu cara Rachele, in questi 22 anni nella nostra scuola hai lasciato un'impronta enorme: con la tua voce, con i tuoi sorrisi, con la tua allegria, con anche le tue "sgridate" ma soprattutto con la tua presenza e con l'amore e la passione verso il tuo lavoro e i bambini che hanno vissuto l'ambiente che hai tanto curato".

