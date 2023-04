L'asilo nido di Seveso riprende vita con nuove giostrine

Nuova vita per le giostrine per bambini e le strutture in legno all'interno del giardino dell'asilo nido comunale di via Monterosa, in zona Altopiano a Seveso.

Sistemati giochi e panchine

L'intervento si era reso necessario nei mesi scorsi constatato il cattivo stato di alcune suppellettili segnalato agli Uffici comunali, che si erano immediatamente interessati alla questione. Se n'è poi occupata, come da capitolato in vigore, la società affidataria del servizio, intervenendo appunto sia sul ripristino del funzionamento dei giochi che per quanto riguarda il decoro della struttura coperta in legno e dei relativi arredi (panchine).