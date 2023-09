L'asilo nido "trasloca" alle elementari, nuovi spazi per i piccoli

Quattro nuove aule, molto accoglienti sono state ultimate in un'ala della scuola materna di via Manzoni a Verano e da lunedì 4 settembre, sono arrivati i primi bimbi che frequenteranno il nido, per tutto l'anno scolastico: Ci resteranno fino al prossimo settembre, quando dovrebbe essere ultimata la nuova struttura in via San Giuseppe.

Spazi nuovi per i bimbi

Da lunedì 4 settembre, i piccoli del nido, hanno una nuova sede, provvisoria, all'interno del plesso della scuola primaria di via Manzoni. Spazi tutti nuovi e accoglienti per i piccoli, che hanno appena iniziato la loro esperienza al nido.

Trasloco provvisorio

Per tutto l’anno scolastico, fino al prossimo settembre, i piccoli che frequentavano la struttura comunale di via San Giuseppe, saranno accolti all’interno di un’ala della scuola elementare. Un trasloco provvisorio reso necessario dai lavori di riqualificazione che stanno per partire nel vecchio edificio accanto alla scuola materna «Il Melograno».

Il Comune ha adeguato le aule per l'arrivo dei piccoli

In questi mesi, l’Amministrazione comunale, si è data molto da fare per allestire le nuove aule, mettendo a disposizione più di 200.000 euro per sistemare i locali. Nuovi serramenti, nuovi bagni, nuova tinteggiatura e una serie di lavori di adeguamenti, compreso un percorso pedonale all’interno del cortile, dedicato all’ingresso dei piccoli, una rampa per consentire l’accesso dei passeggini, nuovi fasciatoi e piccoli complementi di arredo.

Tre educatrici per ogni classe

In totale sono state create quattro nuove aule, piuttosto ampie, per accogliere i 49 bambini che si sono iscritti al nido. Per ogni classe ci saranno tre educatori e un inserviente fisso. A questi bimbi si aggiungono poi quelli che frequentano la sezione primavera che in totale sono 60. Due i gruppi di lavoro per ogni aula, con la possibilità di condividere progetti ed esperienze. Tra le attività proposte quest’anno ci sarà anche il «play english» e l’animazione della lettura, nella quale saranno coinvolti gli operatori della biblioteca, ma potrebbe esserci anche qualche attività in collaborazione con la piscina.

