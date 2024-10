L'aspirante falegname dell'Artwood Academy secondo in una competizione in Piemonte

L'aspirante falegname dell'Artwood Academy ha ottenuto il secondo posto nella competizione WorldSkills in Piemonte.

Due studenti dell'Artwood Academy hanno partecipato a WorldSkills

Dal 22 al 24 ottobre 2024 due studenti dell’Artwood Academy di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso, Marco Ondertoller, 19enne originario di Bormio, e Luca Vurchio, 18enne di Milano, hanno partecipato nella categoria “falegnameria” alla prestigiosa competizione WorldSkills, tenutasi in Piemonte. WorldSkills è un evento internazionale che riunisce giovani professionisti da tutto il mondo per mettere alla prova le proprie abilità tecniche in settori come l’artigianato e la tecnologia, confrontandosi con standard di eccellenza e innovazione. Oltre alle capacità tecniche anche le soft skills giocano un ruolo cruciale in questa competizione, che valuta anche competenze trasversali come la collaborazione, la gestione del tempo e la risoluzione dei problemi, qualità indispensabili per affrontare le sfide in ambiente lavorativo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'aspirante falegname Marco Ondertoller ha ottenuto il secondo posto

Lo studente Marco Ondertoller ha ottenuto il secondo posto, un traguardo che dimostra l’impegno dei ragazzi nel raggiungere l’eccellenza e sottolinea il costante impegno della scuola nel fornire una formazione all’avanguardia, capace di rispondere alle richieste del mercato del lavoro.

L'Artwood Academy sforna talenti per il legno-arredi

L'Artwood Academy rappresenta un centro di eccellenza per la formazione professionale attraverso un approccio integrato che permette agli studenti di accedere a competenze avanzate e riconosciute nel settore del legno-arredo, combinando formazione pratica e innovazione tecnologica. All'interno della sede collocata in via Don Carlo Gnocchi, 10 l'Artwood Academy offre ai suoi studenti un percorso formativo completo, che parte dopo la terza media con la possibilità di ottenere il titolo di operatore e tecnico del legno al centro professionale ASLAM e che continua per chi vuole ottenere il diploma tecnico superiore con la possibilità di frequentare i corsi post diploma della Fondazione ITS Rosario Messina.