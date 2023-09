L'Assemblea dei soci AEB nomina il nuovo Cda. Massimiliano Riva Presidente

Si è riunita oggi, martedì 12 settembre, l’assemblea dei soci di AEB per la nomina del nuovo Cda che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025.

L'Assemblea dei soci AEB nomina il nuovo Cda

Sono stati eletti:

Per la lista numero 1, presentata da A2A spa: Lorenzo Spadoni, Maddalena Benedetti, Flavio Bianco, Nicoletta Mastropietro, Francesco Carlini;

Per la lista numero 2, presentata dal Comune di Seregno: Massimiliano Riva, Roberta Rosa Raimondi, Giuseppe Riccardo Camisasca, Chiara Silva;

Per la lista numero 3, presentata dal Comune di Lissone: Andrea Barzaghi

Massimiliano Riva Presidente

Massimiliano Riva è stato indicato come presidente, Roberta Rosa Raimondi come vicepresidente. L’assemblea dei soci ha anche provveduto al rinnovo del collegio sindacale. Sono stati eletti Luigi Merola, in qualità di presidente, Roberta Postiglione e Dario Simone, come sindaci effettivi.

Nei prossimi giorni si terranno le assemblee delle società controllate per la nomina dei nuovi amministratori.