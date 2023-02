L'assessore cerca l'amore in tv a Uomini e Donne

L'assessore a Lavori pubblici, manutenzioni ordinarie del territorio, degli impianti sportivi e degli edifici comunali di Seveso, Antonio Santarsiero, cerca l'amore in televisione. Nelle ultime puntate del noto programma tv condotto da Maria De Filippi il 61enne ha infatti fatto la sua apparizione e si è presentato al pubblico.

L'assessore di Seveso cerca l'amore a Uomini e Donne

Il sevesino sta già corteggiando un'avvenente "dama" del parterre femminile, Paola, con la quale è scattato anche un bacio. Ma ha puntato gli occhi anche su Tiziana, con cui si è scambiato qualche messaggio.

"Non sono uno che crede molto nel colpo di fulmine, secondo me ci vuole tempo per innamorarsi di una persona. L'aspetto fisico conta, ma per me è più importante quello che c'è dentro, perché la bellezza passa, il resto rimane".

Separato da quasi un anno, ora si è rimesso in gioco

Santarsiero, seduto al centro dello studio, ha spiegato di avere 61 anni, di essere in pensione da due anni e di essere uscito da una relazione lunghissima, di 42 anni, con una sola donna.

"A marzo sarà un anno esatto dalla separazione, anche se già da tempo le cose tra noi non andavano bene. Ho due figlie e sono anche nonno. Ora sono pronto a rimettermi in gioco".

Riuscirà a trovare l'anima gemella a Uomini e Donne?

Riuscirà a trovare l'anima gemella? Non resta che seguire le puntate del programma che stanno andando in onda in questi giorni per vedere se con qualche dama scatterà la scintilla...