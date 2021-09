L'assessore di Lentate presidente di Fidapa Monza e Brianza

L'assessore di Lentate Barbara Russo è stata eletta presidente della sezione Monza e Brianza di Fidapa Bpw Italy per il biennio 2021-2023.

La FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari - Business and Professional Women) è una Federazione nata nel 1929 che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, associazioni e altri soggetti, ed è affiliata alla BPW International. Gli obiettivi: valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne; incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché a una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti; essere portavoce delle donne artiste, professioniste e imprenditrici presso le organizzazioni e le istituzioni nazionali, europee e internazionali.

Le sezioni territoriali - tra cui la sezione di Monza e Brianza, fiore all’occhiello del Nazionale - seguendo le direttive nazionali e internazionali, assicurano la più ampia partecipazione delle loro iscritte alla vita associativa e conformano la loro azione ai principi della BPW International (Business and Professional Women), nata nel 1930. La sezione di Monza e Brianza è molto apprezzata anche dalle istituzioni locali per tutti gli eventi di elevato di spessore che ha organizzato coinvolgendo sempre un’ampia platea.

La monzese Barbara Russo è una delle socie fondatrici di Fidapa Monza e Brianza e nei giorni scorsi è stata eletta presidente. Ecco la sua dichiarazione.

Mi è stato chiesto di ricoprire la presidenza della sezione per il prossimo biennio anche incoraggiata dal distretto Fidapa Nord Ovest per i tanti anni di militanza nella sezione e ho accettato con spirito di servizio e nella convinzione che è importante continuare con forza e perseveranza a promuovere azioni e creare opportunità per rimuovere ogni forma di discriminazione verso le donne in ogni ambito della vita, nel pieno rispetto dei diritti sulla parità di genere. Ringrazio tutte le socie per la stima e la fiducia che hanno riposto in me: unite si può fare e dare davvero tanto.